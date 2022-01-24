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"Нас ждут большие потери". ВМС США столкнулись с неожиданной проблемой
"Нас ждут большие потери". ВМС США столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 24.01.2022
"Нас ждут большие потери". ВМС США столкнулись с неожиданной проблемой
Американские военно-морские верфи и судоремонтные заводы сильно изношены и не справляются с нагрузкой, заявил глава Командования сил флота (US Fleet Forces... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:00
2022-01-24T07:59
безопасность
пентагон
сша
тикондерога
военно-морские силы сша
южно-китайское море
арли берк
перл-харбор
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Американские военно-морские верфи и судоремонтные заводы сильно изношены и не справляются с нагрузкой, заявил глава Командования сил флота (US Fleet Forces Command) адмирал Дэрил Кодл. Боевые корабли не ремонтируются, а сроки сдачи новых постоянно переносятся. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Дефицит верфейАдмирал Кодл, выступая на ежегодной конференции Ассоциации надводного флота (Surface Navy Association conference), не сглаживал углы и говорил откровенно: если США ввяжутся в вооруженный конфликт с близким или равным по силе противником, ВМС понесут большие потери. И восполнить их будет нечем, так как судостроительных мощностей недостаточно для ремонта сразу нескольких крупных вымпелов. По словам адмирала, хуже всего дела обстоят с авианосцами и подводными лодками."У нас не хватает сухих доков и верфей, — подчеркнул Кодл. — А те, что есть, работают на пределе возможностей. И никаких резервов на случай непредвиденных обстоятельств нет. Так, не ясно, удастся ли сохранить в составе флота атомную подводную лодку (АПЛ) Connecticut, врезавшуюся в подводную скалу в Южно-Китайском море в октябре прошлого года. Она до сих пор ожидает ремонта, и когда он начнется — сказать сложно. Это глобальная проблема, и она может стать нашей критической уязвимостью в военное время".Американские ВМС с 2015 по 2019 год потратили 2,8 миллиарда долларов на реконструкцию верфей. Рассчитывали повысить их производительность и эффективность. Но, согласно правительственному отчету, на четырех госпредприятиях за эти годы сорвали сроки 75 процентов работ по обслуживанию авианосцев и АПЛ. В частных компаниях ситуация получше, однако они занимаются преимущественно мало- и среднетоннажными кораблями.Верфи очень старые. К примеру, бостонским больше 200 лет. Конечно, там неоднократно меняли оборудование, однако инфраструктура уже не отвечает современным требованиям.По словам Кодла, в первую очередь необходимо увеличить финансирование военно-морских верфей в Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе. Также следует сосредоточиться на обучении персонала.Системная проблемаТехническое состояние американского флота давно оставляет желать лучшего. Осенью 2020-го спецкомиссия ВМС доложила конгрессу о многочисленных проблемах с надводными кораблями. За последние десятилетия их боеспособность упала, многие уже в "пенсионном" возрасте. При этом расходы на обслуживание стареющей армады только растут, создавая серьезную проблему даже для огромного военного бюджета США.Больше всего вопросов к силовым установкам: они регулярно выходят из строя, а ремонтом приходится заниматься экипажам — прямо в море. На 30 с лишним кораблях эффективность двигателей за пять лет снизилась на 20 процентов. Ненадежность и капризность, по сути, поставила крест на новейших быстроходных вымпелах класса Freedom, то и дело ломавшихся в походах. Дефект признали системным, и с 2021-го флот эти корабли не покупает.Хватает головной боли и с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая, помимо прочего, отвечает за противовоздушную оборону. Ею оснащены эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Однако система регулярно сбоит. По заключению комиссии, если идеальное состояние оборудования равно единице, то средний показатель боевой готовности Aegis не превышает 0,75.Отдельная история — устройства для взлета и посадки корабельных вертолетов. Их исправность снизилась с 0,77 до 0,68, причем поломки не раз могли привести к трагедии. Так, в октябре 2019-го вертолет MH-60 Seahawk разбился при посадке на авианосец "Рональд Рейган". К счастью, обошлось без жертв. Причина аварии — ошибка электросистемы корабля, выдавшей пилоту неверные данные для снижения.Пойдут на металлоломВ итоге в наступившем году ВМС спишут более двух десятков кораблей. Список утвердил лично начальник военно-морских операций (Chief of Naval Operations, CNO) адмирал Майкл Гилди. Помимо трех вымпелов типа Freedom, туда попал их одноклассник — литоральный боевой корабль Coronado проекта Independence. В августе 2016-го он вернулся из центральной части Тихого океана на Гавайи из-за поломки двигателя. С тех пор в море практически не выходил. Возиться с его "детскими болезнями" сочли слишком накладным.Еще жестче поступят с ракетными крейсерами Ticonderoga. По плану CNO в резерв отправят семь из 22 имеющихся — San Jacinto, Lake Champlain, Monterey, Hue City, Anzio, Vella Gulf и Port Royal. Они вплотную приблизились к предельному 35-летнему сроку службы, и их поддержание на плаву ежегодно обходится в более чем 1,3 миллиарда долларов. А модернизация только Hue City и Anzio потребует еще полтора миллиарда.Пять патрульных катеров Cyclone — Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind — служат с 1990-х и тоже порядком устарели. Их либо отправят на металлолом либо продадут за рубеж. В ВМС останутся пять единиц, однако они не сильно моложе и в ближайшем будущем их тоже спишут.Самый крупный вымпел, который выведут из состава флота в 2022-м, — десантный корабль-док Whidbey Island водоизмещением 16 тысяч тонн, головной в одноименном проекте. Ему уже 36 лет. В последнем дальнем походе был в июле 2016-го: участвовал в международных военно-морских учениях Sea Breeze в Черном море.
https://ria.ru/20220118/pentagon-1768458249.html
https://ria.ru/20211119/raketa-1759783390.html
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безопасность, пентагон, сша, тикондерога, военно-морские силы сша, южно-китайское море, арли берк, перл-харбор
08:00 24.01.2022
 

"Нас ждут большие потери". ВМС США столкнулись с неожиданной проблемой

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Американские военно-морские верфи и судоремонтные заводы сильно изношены и не справляются с нагрузкой, заявил глава Командования сил флота (US Fleet Forces Command) адмирал Дэрил Кодл. Боевые корабли не ремонтируются, а сроки сдачи новых постоянно переносятся. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Дефицит верфей

Адмирал Кодл, выступая на ежегодной конференции Ассоциации надводного флота (Surface Navy Association conference), не сглаживал углы и говорил откровенно: если США ввяжутся в вооруженный конфликт с близким или равным по силе противником, ВМС понесут большие потери. И восполнить их будет нечем, так как судостроительных мощностей недостаточно для ремонта сразу нескольких крупных вымпелов. По словам адмирала, хуже всего дела обстоят с авианосцами и подводными лодками.
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"У нас не хватает сухих доков и верфей, — подчеркнул Кодл. — А те, что есть, работают на пределе возможностей. И никаких резервов на случай непредвиденных обстоятельств нет. Так, не ясно, удастся ли сохранить в составе флота атомную подводную лодку (АПЛ) Connecticut, врезавшуюся в подводную скалу в Южно-Китайском море в октябре прошлого года. Она до сих пор ожидает ремонта, и когда он начнется — сказать сложно. Это глобальная проблема, и она может стать нашей критической уязвимостью в военное время".
Американские ВМС с 2015 по 2019 год потратили 2,8 миллиарда долларов на реконструкцию верфей. Рассчитывали повысить их производительность и эффективность. Но, согласно правительственному отчету, на четырех госпредприятиях за эти годы сорвали сроки 75 процентов работ по обслуживанию авианосцев и АПЛ. В частных компаниях ситуация получше, однако они занимаются преимущественно мало- и среднетоннажными кораблями.
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas / Подводная лодка типа Seawolf USS Connecticut (SSN 22) в Тихом океане
Подводная лодка типа Seawolf USS Connecticut (SSN 22) в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas /
Подводная лодка типа Seawolf USS Connecticut (SSN 22) в Тихом океане
Верфи очень старые. К примеру, бостонским больше 200 лет. Конечно, там неоднократно меняли оборудование, однако инфраструктура уже не отвечает современным требованиям.
По словам Кодла, в первую очередь необходимо увеличить финансирование военно-морских верфей в Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе. Также следует сосредоточиться на обучении персонала.

Системная проблема

Техническое состояние американского флота давно оставляет желать лучшего. Осенью 2020-го спецкомиссия ВМС доложила конгрессу о многочисленных проблемах с надводными кораблями. За последние десятилетия их боеспособность упала, многие уже в "пенсионном" возрасте. При этом расходы на обслуживание стареющей армады только растут, создавая серьезную проблему даже для огромного военного бюджета США.
CC BY-SA 4.0 / Buffaboy (cropped) / Литоральный боевой корабль Little Rock типа Freedom
Литоральный боевой корабль Little Rock типа Freedom - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Buffaboy (cropped) /
Литоральный боевой корабль Little Rock типа Freedom
Больше всего вопросов к силовым установкам: они регулярно выходят из строя, а ремонтом приходится заниматься экипажам — прямо в море. На 30 с лишним кораблях эффективность двигателей за пять лет снизилась на 20 процентов. Ненадежность и капризность, по сути, поставила крест на новейших быстроходных вымпелах класса Freedom, то и дело ломавшихся в походах. Дефект признали системным, и с 2021-го флот эти корабли не покупает.
Хватает головной боли и с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая, помимо прочего, отвечает за противовоздушную оборону. Ею оснащены эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Однако система регулярно сбоит. По заключению комиссии, если идеальное состояние оборудования равно единице, то средний показатель боевой готовности Aegis не превышает 0,75.
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Отдельная история — устройства для взлета и посадки корабельных вертолетов. Их исправность снизилась с 0,77 до 0,68, причем поломки не раз могли привести к трагедии. Так, в октябре 2019-го вертолет MH-60 Seahawk разбился при посадке на авианосец "Рональд Рейган". К счастью, обошлось без жертв. Причина аварии — ошибка электросистемы корабля, выдавшей пилоту неверные данные для снижения.

Пойдут на металлолом

В итоге в наступившем году ВМС спишут более двух десятков кораблей. Список утвердил лично начальник военно-морских операций (Chief of Naval Operations, CNO) адмирал Майкл Гилди. Помимо трех вымпелов типа Freedom, туда попал их одноклассник — литоральный боевой корабль Coronado проекта Independence. В августе 2016-го он вернулся из центральной части Тихого океана на Гавайи из-за поломки двигателя. С тех пор в море практически не выходил. Возиться с его "детскими болезнями" сочли слишком накладным.
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Еще жестче поступят с ракетными крейсерами Ticonderoga. По плану CNO в резерв отправят семь из 22 имеющихся — San Jacinto, Lake Champlain, Monterey, Hue City, Anzio, Vella Gulf и Port Royal. Они вплотную приблизились к предельному 35-летнему сроку службы, и их поддержание на плаву ежегодно обходится в более чем 1,3 миллиарда долларов. А модернизация только Hue City и Anzio потребует еще полтора миллиарда.
Пять патрульных катеров Cyclone — Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind — служат с 1990-х и тоже порядком устарели. Их либо отправят на металлолом либо продадут за рубеж. В ВМС останутся пять единиц, однако они не сильно моложе и в ближайшем будущем их тоже спишут.
© Фото : Public domainТранспорт-док USS Whidbey Island ВМС США. Архивное фото
Транспорт-док USS Whidbey Island ВМС США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Public domain
Транспорт-док USS Whidbey Island ВМС США. Архивное фото
Самый крупный вымпел, который выведут из состава флота в 2022-м, — десантный корабль-док Whidbey Island водоизмещением 16 тысяч тонн, головной в одноименном проекте. Ему уже 36 лет. В последнем дальнем походе был в июле 2016-го: участвовал в международных военно-морских учениях Sea Breeze в Черном море.
 
БезопасностьПентагонСШАТикондерогаВоенно-морские силы СШАЮжно-Китайское мореАрли БеркПерл-Харбор
 
 
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