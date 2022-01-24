https://ria.ru/20220124/finlyandiya-1769184988.html

На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия

На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия - РИА Новости, 24.01.2022

На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия

На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает Минюст... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:45

2022-01-24T03:45

2022-01-24T03:47

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финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает Минюст страны.В выборах не участвует крупнейший город страны - Хельсинки, а также Аландские острова. Избирательные участки закрылись в 21 мск в воскресенье. Предварительно проголосовало 26,4% избирателей. Явка 47,5%."Национальная коалиционная партия 21,6% (находится в оппозиции), на втором месте - (правящая) Социал-демократическая партия Финляндии - 19,3%, далее - (входящая в правительственную коалицию) "Финляндский центр" - 19,2%, "Истинные финны" - 11,1%", - говорится в сообщении.Остальные партии менее 10%.Выборы являются вариантом реформы системы общественного здравоохранения страны, в ходе которой ответственность за эту сферу передана от 294 муниципалитетов, в половине которых проживает менее 6 тысяч жителей, к более упорядоченной схеме с 21 региональным советом, члены которого выбираются прямым голосованием. Именно эти люди в будущем будут отвечать за вопросы социального обеспечения и здравоохранения. Также в их обязанности входит организация работы спасательных служб.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/bayden-1768947595.html

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в мире, хельсинки, финляндия