https://ria.ru/20220124/finlyandiya-1769184988.html
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия - РИА Новости, 24.01.2022
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия
На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает Минюст... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:45
2022-01-24T03:45
2022-01-24T03:47
в мире
хельсинки
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105885/44/1058854476_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7039696b0a7d292bbd55ac321fe924b2.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает Минюст страны.В выборах не участвует крупнейший город страны - Хельсинки, а также Аландские острова. Избирательные участки закрылись в 21 мск в воскресенье. Предварительно проголосовало 26,4% избирателей. Явка 47,5%."Национальная коалиционная партия 21,6% (находится в оппозиции), на втором месте - (правящая) Социал-демократическая партия Финляндии - 19,3%, далее - (входящая в правительственную коалицию) "Финляндский центр" - 19,2%, "Истинные финны" - 11,1%", - говорится в сообщении.Остальные партии менее 10%.Выборы являются вариантом реформы системы общественного здравоохранения страны, в ходе которой ответственность за эту сферу передана от 294 муниципалитетов, в половине которых проживает менее 6 тысяч жителей, к более упорядоченной схеме с 21 региональным советом, члены которого выбираются прямым голосованием. Именно эти люди в будущем будут отвечать за вопросы социального обеспечения и здравоохранения. Также в их обязанности входит организация работы спасательных служб.
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/bayden-1768947595.html
хельсинки
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105885/44/1058854476_207:0:2295:1566_1920x0_80_0_0_3b7548b8cd5d46c9ce45544c37b8af1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хельсинки, финляндия
03:45 24.01.2022 (обновлено: 03:47 24.01.2022)
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6%
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости.
На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает
Минюст страны.
В выборах не участвует крупнейший город страны - Хельсинки
, а также Аландские острова
. Избирательные участки закрылись в 21 мск в воскресенье. Предварительно проголосовало 26,4% избирателей. Явка 47,5%.
"Национальная коалиционная партия 21,6% (находится в оппозиции), на втором месте - (правящая) Социал-демократическая партия Финляндии - 19,3%, далее - (входящая в правительственную коалицию) "Финляндский центр" - 19,2%, "Истинные финны" - 11,1%", - говорится в сообщении.
Остальные партии менее 10%.
Выборы являются вариантом реформы системы общественного здравоохранения страны, в ходе которой ответственность за эту сферу передана от 294 муниципалитетов, в половине которых проживает менее 6 тысяч жителей, к более упорядоченной схеме с 21 региональным советом, члены которого выбираются прямым голосованием. Именно эти люди в будущем будут отвечать за вопросы социального обеспечения и здравоохранения. Также в их обязанности входит организация работы спасательных служб.