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На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия - РИА Новости, 24.01.2022
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия
На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает Минюст... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:45
2022-01-24T03:47
в мире
хельсинки
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает Минюст страны.В выборах не участвует крупнейший город страны - Хельсинки, а также Аландские острова. Избирательные участки закрылись в 21 мск в воскресенье. Предварительно проголосовало 26,4% избирателей. Явка 47,5%."Национальная коалиционная партия 21,6% (находится в оппозиции), на втором месте - (правящая) Социал-демократическая партия Финляндии - 19,3%, далее - (входящая в правительственную коалицию) "Финляндский центр" - 19,2%, "Истинные финны" - 11,1%", - говорится в сообщении.Остальные партии менее 10%.Выборы являются вариантом реформы системы общественного здравоохранения страны, в ходе которой ответственность за эту сферу передана от 294 муниципалитетов, в половине которых проживает менее 6 тысяч жителей, к более упорядоченной схеме с 21 региональным советом, члены которого выбираются прямым голосованием. Именно эти люди в будущем будут отвечать за вопросы социального обеспечения и здравоохранения. Также в их обязанности входит организация работы спасательных служб.
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в мире, хельсинки, финляндия
03:45 24.01.2022 (обновлено: 03:47 24.01.2022)
 
На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная партия

На региональных выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6%

© AFP 2022 / Lehtikuva/ Heikki SaukkomaaФинляндия
Финляндия - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Финляндия
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. На первых в истории Финляндии региональных выборах победила оппозиционная Коалиционная партия с 21,6% голосов, после подсчета всех голосов, сообщает Минюст страны.
В выборах не участвует крупнейший город страны - Хельсинки, а также Аландские острова. Избирательные участки закрылись в 21 мск в воскресенье. Предварительно проголосовало 26,4% избирателей. Явка 47,5%.
"Национальная коалиционная партия 21,6% (находится в оппозиции), на втором месте - (правящая) Социал-демократическая партия Финляндии - 19,3%, далее - (входящая в правительственную коалицию) "Финляндский центр" - 19,2%, "Истинные финны" - 11,1%", - говорится в сообщении.
Остальные партии менее 10%.
Выборы являются вариантом реформы системы общественного здравоохранения страны, в ходе которой ответственность за эту сферу передана от 294 муниципалитетов, в половине которых проживает менее 6 тысяч жителей, к более упорядоченной схеме с 21 региональным советом, члены которого выбираются прямым голосованием. Именно эти люди в будущем будут отвечать за вопросы социального обеспечения и здравоохранения. Также в их обязанности входит организация работы спасательных служб.
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