https://ria.ru/20220124/finansirovanie-1769300050.html
Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей
Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей
Общий объем финансирования театров Московской области достиг 458 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Культура малой Родины", сообщается на сайте... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:06
2022-01-24T18:06
2022-01-24T18:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Общий объем финансирования театров Московской области достиг 458 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Культура малой Родины", сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу минкультуры Подмосковья."С 2017 по 2021 год в проектах "Театры малых городов" и "Театр - детям", входящих в федеральный проект "Культура малой Родины", приняли участие 16 муниципальных театров из 13 округов Московской области и три государственных театра, подведомственных министерству культуры Московской области. Общий объем финансирования составил 458 миллионов рублей", - сказано в сообщении.Правительство региона и Минкультуры РФ также подписали соглашение на 2022 год о реализации федерального проекта, отмечается в публикации. В текущем году на реализацию программы "Театры малых городов" в Подмосковье выделили 37,7 миллиона рублей, на реализацию программы "Театр детям" - 22,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220119/karta-1768545384.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)