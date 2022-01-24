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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220124/finansirovanie-1769300050.html
Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей
Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей
Общий объем финансирования театров Московской области достиг 458 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Культура малой Родины", сообщается на сайте... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:06
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Общий объем финансирования театров Московской области достиг 458 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Культура малой Родины", сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу минкультуры Подмосковья."С 2017 по 2021 год в проектах "Театры малых городов" и "Театр - детям", входящих в федеральный проект "Культура малой Родины", приняли участие 16 муниципальных театров из 13 округов Московской области и три государственных театра, подведомственных министерству культуры Московской области. Общий объем финансирования составил 458 миллионов рублей", - сказано в сообщении.Правительство региона и Минкультуры РФ также подписали соглашение на 2022 год о реализации федерального проекта, отмечается в публикации. В текущем году на реализацию программы "Театры малых городов" в Подмосковье выделили 37,7 миллиона рублей, на реализацию программы "Театр детям" - 22,3 миллиона рублей.
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московская область (подмосковье)
18:06 24.01.2022
 

Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Общий объем финансирования театров Московской области достиг 458 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Культура малой Родины", сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу минкультуры Подмосковья.
"С 2017 по 2021 год в проектах "Театры малых городов" и "Театр - детям", входящих в федеральный проект "Культура малой Родины", приняли участие 16 муниципальных театров из 13 округов Московской области и три государственных театра, подведомственных министерству культуры Московской области. Общий объем финансирования составил 458 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Правительство региона и Минкультуры РФ также подписали соглашение на 2022 год о реализации федерального проекта, отмечается в публикации. В текущем году на реализацию программы "Театры малых городов" в Подмосковье выделили 37,7 миллиона рублей, на реализацию программы "Театр детям" - 22,3 миллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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