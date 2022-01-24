https://ria.ru/20220124/finansirovanie-1769300050.html

Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей

Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей - РИА Новости, 24.01.2022

Финансирование театров Подмосковья достигло почти 460 млн рублей

Общий объем финансирования театров Московской области достиг 458 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Культура малой Родины", сообщается на сайте... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:06

2022-01-24T18:06

2022-01-24T18:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Общий объем финансирования театров Московской области достиг 458 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Культура малой Родины", сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу минкультуры Подмосковья."С 2017 по 2021 год в проектах "Театры малых городов" и "Театр - детям", входящих в федеральный проект "Культура малой Родины", приняли участие 16 муниципальных театров из 13 округов Московской области и три государственных театра, подведомственных министерству культуры Московской области. Общий объем финансирования составил 458 миллионов рублей", - сказано в сообщении.Правительство региона и Минкультуры РФ также подписали соглашение на 2022 год о реализации федерального проекта, отмечается в публикации. В текущем году на реализацию программы "Театры малых городов" в Подмосковье выделили 37,7 миллиона рублей, на реализацию программы "Театр детям" - 22,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220119/karta-1768545384.html

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московская область (подмосковье)