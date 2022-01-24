https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769248622.html

В Польше ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины

В Польше ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины - РИА Новости, 24.01.2022

В Польше ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины

Польша пока не планирует эвакуацию из Украины своих дипломатов и членов их семей, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:44

2022-01-24T13:44

2022-01-24T13:53

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ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Польша пока не планирует эвакуацию из Украины своих дипломатов и членов их семей, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.Ранее ряд стран приняли решение эвакуировать из Украины членов семей своих дипломатов."На данный момент не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов", - цитирует Яблоньского агентство РАР.Он отметил, что МИД Польши "внимательно следит за ситуацией" на Украине.Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/latviya-1769243364.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769200818.html

https://ria.ru/20220124/nato-1769231785.html

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