Эскалация на Украине станет "катастрофическим шагом", заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон: эскалация на Украине станет катастрофическим шагом для России
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что эскалация событий на Украине будет "катастрофическим шагом", передает газета Sun.
"Мы должны дать ясно понять Кремлю, что это будет катастрофический шаг... Мы также должны сообщить о том, что вторжение на Украину со стороны России будет болезненным, жестоким и кровавым делом", приводит издание слова премьера.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.