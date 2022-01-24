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Эскалация на Украине станет "катастрофическим шагом", заявил Джонсон

Эскалация на Украине станет "катастрофическим шагом", заявил Джонсон - РИА Новости, 24.01.2022

Эскалация на Украине станет "катастрофическим шагом", заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что эскалация событий на Украине будет "катастрофическим шагом", передает газета Sun. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:44

2022-01-24T15:44

2022-01-24T15:44

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что эскалация событий на Украине будет "катастрофическим шагом", передает газета Sun.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/nato-1768819272.html

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