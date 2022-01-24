https://ria.ru/20220124/donbass-1769241706.html

ДНР находится в режиме повышенной готовности, заявил Пушилин

ДНР находится в режиме повышенной готовности, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.01.2022

ДНР находится в режиме повышенной готовности, заявил Пушилин

Донецкая народная республика находится в режиме повышенной готовности, потому что от Киева можно ожидать чего угодно, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:20

2022-01-24T13:20

2022-01-24T13:40

в мире

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Донецкая народная республика находится в режиме повышенной готовности, потому что от Киева можно ожидать чего угодно, заявил глава республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, ДНР "находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно".

https://ria.ru/20220124/donbass-1769246199.html

киев

донецкая народная республика

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в мире, киев, донецкая народная республика