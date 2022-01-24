https://ria.ru/20220124/donbass-1769241706.html
ДНР находится в режиме повышенной готовности, заявил Пушилин
ДНР находится в режиме повышенной готовности, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.01.2022
ДНР находится в режиме повышенной готовности, заявил Пушилин
Донецкая народная республика находится в режиме повышенной готовности, потому что от Киева можно ожидать чего угодно, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:20
2022-01-24T13:20
2022-01-24T13:40
в мире
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Донецкая народная республика находится в режиме повышенной готовности, потому что от Киева можно ожидать чего угодно, заявил глава республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, ДНР "находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно".
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в мире, киев, донецкая народная республика
13:20 24.01.2022 (обновлено: 13:40 24.01.2022)
ДНР находится в режиме повышенной готовности, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что от Киева можно ожидать чего угодно