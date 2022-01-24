https://ria.ru/20220124/burkina-faso-1769331171.html

Устроившие мятеж в Буркина-Фасо военные заявили о роспуске правительства

Устроившие мятеж в Буркина-Фасо военные заявили о роспуске правительства - РИА Новости, 24.01.2022

Устроившие мятеж в Буркина-Фасо военные заявили о роспуске правительства

Военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается", передает Reuters. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:37

2022-01-24T21:37

2022-01-24T22:06

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается", передает Reuters. ""Патриотическое движение для защиты и восстановления" приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристена Каборе. Решение было принято с единственной целью - позволить нашей стране... объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны", — говорится в обращении. Военные объявили о роспуске правительства и парламента, "приостановке" действия конституции и закрытии наземных и воздушных границ. Также в стране ввели комендантский час с 21.00 до 05.00.По словам мятежников, страна переживала постоянное ухудшение ситуации с безопасностью. Кроме того, они отметили, что никакие их действия не сопровождались насилием и что все задержанные находятся в безопасном месте, их достоинство не ущемляется.""Патриотическое движение для защиты и восстановления" также гарантирует партнерам и друзьям Буркина-Фасо, <...> что продолжит соблюдать свои международные обязательства, в частности в сфере прав человека. Оно также обязуется в разумные сроки предложить после консультаций действующих сил страны сроки возвращения к конституционному порядку, приемлемому для всех, - заявил представитель военных.Ранее они сообщили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Кристена Каборе.

https://ria.ru/20220123/internet-1769138906.html

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в мире, буркина-фасо