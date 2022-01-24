https://ria.ru/20220124/burkina-faso-1769239294.html
Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано
Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано - РИА Новости, 24.01.2022
Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано
Новость, вышедшая на ленты агентства в 13.29 с заголовком "Военные в Буркина-Фасо объявили, что принимают на себя управление страной", и предшествующие ей два... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:05
2022-01-24T13:05
2022-01-24T14:04
в мире
буркина-фасо
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Новость, вышедшая на ленты агентства в 13.29 с заголовком "Военные в Буркина-Фасо объявили, что принимают на себя управление страной", и предшествующие ей два сообщения с пометкой молния на эту тему (13.01 и 13.04) аннулируются как вышедшие ошибочно.
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РИА Новости
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в мире, буркина-фасо
13:05 24.01.2022 (обновлено: 14:04 24.01.2022)
Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано
Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано