https://ria.ru/20220124/burkina-faso-1769239294.html

Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано

Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано - РИА Новости, 24.01.2022

Сообщение "Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти" аннулировано

Новость, вышедшая на ленты агентства в 13.29 с заголовком "Военные в Буркина-Фасо объявили, что принимают на себя управление страной", и предшествующие ей два... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:05

2022-01-24T13:05

2022-01-24T14:04

в мире

буркина-фасо

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Новость, вышедшая на ленты агентства в 13.29 с заголовком "Военные в Буркина-Фасо объявили, что принимают на себя управление страной", и предшествующие ей два сообщения с пометкой молния на эту тему (13.01 и 13.04) аннулируются как вышедшие ошибочно.

буркина-фасо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буркина-фасо