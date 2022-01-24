https://ria.ru/20220124/burkina-faso-1769211520.html

СМИ сообщили о возможном задержании президента Буркина-Фасо

СМИ сообщили о возможном задержании президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 24.01.2022

СМИ сообщили о возможном задержании президента Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, вероятно, задержан, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники и своего корреспондента. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:46

2022-01-24T10:46

2022-01-24T10:52

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, вероятно, задержан, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники и своего корреспондента."Президент Рош Марк Кристиан Каборе по сообщениям нескольких источников, вероятно, был задержан", - говорится в сообщении.Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.

https://ria.ru/20220124/general-1769188756.html

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в мире, буркина-фасо