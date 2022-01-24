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https://ria.ru/20220124/burkina-faso-1769211520.html
СМИ сообщили о возможном задержании президента Буркина-Фасо
СМИ сообщили о возможном задержании президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ сообщили о возможном задержании президента Буркина-Фасо
Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, вероятно, задержан, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники и своего корреспондента. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:46
2022-01-24T10:52
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, вероятно, задержан, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники и своего корреспондента."Президент Рош Марк Кристиан Каборе по сообщениям нескольких источников, вероятно, был задержан", - говорится в сообщении.Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.
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в мире, буркина-фасо
10:46 24.01.2022 (обновлено: 10:52 24.01.2022)
 
СМИ сообщили о возможном задержании президента Буркина-Фасо

RFI сообщила о возможном задержании президента Буркина-Фасо, где взбунтовались военные

© AP Photo / Sophie GarciaПротестующие, требующие отставки президента Роша Марка Кристиана Каборе, на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу
Протестующие, требующие отставки президента Роша Марка Кристиана Каборе, на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Sophie Garcia
Протестующие, требующие отставки президента Роша Марка Кристиана Каборе, на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, вероятно, задержан, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники и своего корреспондента.
"Президент Рош Марк Кристиан Каборе по сообщениям нескольких источников, вероятно, был задержан", - говорится в сообщении.
Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.
Генерал Буркина-Фасо Жильбер Дьендере - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
06:35
СМИ: мятежники в Буркина-Фасо освободили осужденного генерала
 
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