https://ria.ru/20220124/blagoveschensk-1769198848.html

В Благовещенске детского тренера посадили на 16 лет за педофилию

В Благовещенске детского тренера посадили на 16 лет за педофилию - РИА Новости, 24.01.2022

В Благовещенске детского тренера посадили на 16 лет за педофилию

Тренера детской теннисной секции из Благовещенска приговорили к 16 годам лишения свободы за совершение сексуального насилия в отношении девочки 2003 года... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T09:46

2022-01-24T09:46

2022-01-24T10:32

происшествия

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Тренера детской теннисной секции из Благовещенска приговорили к 16 годам лишения свободы за совершение сексуального насилия в отношении девочки 2003 года рождения, преступление произошло в 2012 году, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Тренер признан виновным по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).Как установил суд, в апреле 2012 года детско-юношеская команда возвращалась на поезде с соревнований домой. "В пути следования в ночное время подсудимый, дождавшись, когда потерпевшая 2003 года рождения уснет, подошел к ней и, воспользовавшись ее сонным состоянием, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении нее действия сексуального характера, причинив ребенку нравственные страдания. Суд <…> назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Также суд лишил тренера права шесть лет заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с детьми младше 18 лет. Уголовное дело расследовано Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТСК России.На прошлой неделе Госдума приняла закон об ужесточении наказания для педофилов – теперь очередь за Советом Федерации. Закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении детей и подростков до 18 лет.Кроме того, применение пожизненного лишения свободы расширяется и на тех преступников, кто впервые совершил преступления в отношении двух и более детей, а также на случаи, когда такое преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

https://ria.ru/20210426/nasilie-1730035902.html

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происшествия, россия