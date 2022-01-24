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Лукашенко назвал попытки давления США на Белоруссию менторским тоном
Лукашенко назвал попытки давления США на Белоруссию менторским тоном - РИА Новости, 24.01.2022
Лукашенко назвал попытки давления США на Белоруссию менторским тоном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытки давления и угроз со стороны США - это менторский тон в отношении республики. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:00
2022-01-24T12:00
2022-01-24T12:00
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытки давления и угроз со стороны США - это менторский тон в отношении республики."Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
https://ria.ru/20220124/voyna-1769223178.html
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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, россия
Лукашенко назвал попытки давления США на Белоруссию менторским тоном
Президент Лукашенко назвал попытки давления США на Белоруссию менторским тоном