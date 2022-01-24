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Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Белоруссии
Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2022
Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил оппозиционным СМИ, назвавшим учение Союзного государства "оккупацией Беларуси", что нынешнее руководство... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:46
2022-01-24T12:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил оппозиционным СМИ, назвавшим учение Союзного государства "оккупацией Беларуси", что нынешнее руководство республики никогда не допустит оккупации страны, его слова приводит пресс-служба.Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны - тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства."Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас "произошла оккупация Беларуси". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация Беларуси?" - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо.Президент отметил, что в оппозиционных СМИ постоянно муссируют тему белорусско-российских учений, подсчитывая, сколько военнослужащих из России прибудет в Белоруссию. Причем учения там называют "планом оккупации". С такой формулировкой, в частности, выступил Зенон Позняк - один из основателей Белорусского народного Фронта "Возрождение", глава Консервативно-Христианской Партии — БНФ. По заявлению Позняка, в Белоруссию прибудут сотни вагонов военной техники из России, которые поставят технику и 100 тысяч солдат."Я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но я его очень хорошо знаю, как и он меня. Человек не глупый, понимает все. Все беглые наши далеки от него в плане понимания", - приводит агентство слова главы государства. В то же время Лукашенко обратил внимание на попытки покинувшего Белоруссию политика спекулировать на теме учений с Россией и по-своему интерпретировать факты: "Слушайте, 200 железнодорожных составов - это никогда не вместится. Это же элементарно посчитать, даже если ты не знаешь, что такое армия"."Но дело не в этом. Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси (а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь президентом), и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия давно объявили о планах провести совместное учение. Это регулярные мероприятия для армий обеих стран: в 2021 году прошло учение "Запад", в нынешнем году маневры пройдут в том числе на южных границах Белоруссии. "Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220118/gosdep-1768469767.html
https://ria.ru/20220118/nato-1768448061.html
https://ria.ru/20220123/ucheniya-1769126771.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
11:46 24.01.2022 (обновлено: 12:37 24.01.2022)
 
Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Белоруссии

Президент Лукашенко: нынешнее руководство никогда не допустит оккупации Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил оппозиционным СМИ, назвавшим учение Союзного государства "оккупацией Беларуси", что нынешнее руководство республики никогда не допустит оккупации страны, его слова приводит пресс-служба.
Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны - тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
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"Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас "произошла оккупация Беларуси". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация Беларуси?" - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо.
Президент отметил, что в оппозиционных СМИ постоянно муссируют тему белорусско-российских учений, подсчитывая, сколько военнослужащих из России прибудет в Белоруссию. Причем учения там называют "планом оккупации". С такой формулировкой, в частности, выступил Зенон Позняк - один из основателей Белорусского народного Фронта "Возрождение", глава Консервативно-Христианской Партии — БНФ. По заявлению Позняка, в Белоруссию прибудут сотни вагонов военной техники из России, которые поставят технику и 100 тысяч солдат.
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"Я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но я его очень хорошо знаю, как и он меня. Человек не глупый, понимает все. Все беглые наши далеки от него в плане понимания", - приводит агентство слова главы государства. В то же время Лукашенко обратил внимание на попытки покинувшего Белоруссию политика спекулировать на теме учений с Россией и по-своему интерпретировать факты: "Слушайте, 200 железнодорожных составов - это никогда не вместится. Это же элементарно посчитать, даже если ты не знаешь, что такое армия".
"Но дело не в этом. Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси (а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь президентом), и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия давно объявили о планах провести совместное учение. Это регулярные мероприятия для армий обеих стран: в 2021 году прошло учение "Запад", в нынешнем году маневры пройдут в том числе на южных границах Белоруссии. "Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - отметил глава государства.
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