11:46 24.01.2022 (обновлено: 12:37 24.01.2022)
Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Белоруссии
Президент Лукашенко: нынешнее руководство никогда не допустит оккупации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил оппозиционным СМИ, назвавшим учение Союзного государства "оккупацией Беларуси", что нынешнее руководство республики никогда не допустит оккупации страны, его слова приводит пресс-служба.
Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны - тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
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"Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас "произошла оккупация Беларуси". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация Беларуси?" - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо.
Президент отметил, что в оппозиционных СМИ постоянно муссируют тему белорусско-российских учений, подсчитывая, сколько военнослужащих из России прибудет в Белоруссию. Причем учения там называют "планом оккупации". С такой формулировкой, в частности, выступил Зенон Позняк - один из основателей Белорусского народного Фронта "Возрождение", глава Консервативно-Христианской Партии — БНФ. По заявлению Позняка, в Белоруссию прибудут сотни вагонов военной техники из России, которые поставят технику и 100 тысяч солдат.
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"Я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но я его очень хорошо знаю, как и он меня. Человек не глупый, понимает все. Все беглые наши далеки от него в плане понимания", - приводит агентство слова главы государства. В то же время Лукашенко обратил внимание на попытки покинувшего Белоруссию политика спекулировать на теме учений с Россией и по-своему интерпретировать факты: "Слушайте, 200 железнодорожных составов - это никогда не вместится. Это же элементарно посчитать, даже если ты не знаешь, что такое армия".
"Но дело не в этом. Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси (а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь президентом), и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия давно объявили о планах провести совместное учение. Это регулярные мероприятия для армий обеих стран: в 2021 году прошло учение "Запад", в нынешнем году маневры пройдут в том числе на южных границах Белоруссии. "Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - отметил глава государства.