Байден нашел удобный способ решить проблему "Северного потока — 2"

16:04 24.01.2022 (обновлено: 18:59 24.01.2022)
Forum24: Байден нашел способ решить проблему "Северного потока — 2"
Forum24: у президента США Байдена есть способ решить проблему "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока — 2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока — 2", идущих от берега Германии и из вод Дании. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден предпочитает молча дождаться завершения и запуска "Северного потока — 2", чтобы сохранить тесные связи с Берлином. Об этом пишет колумнист чешского издания Forum24 Мартин Йирушек.
Как отметил обозреватель, глава Белого дома с самого начала относится к проекту негативно, но на деле не предпринимает никаких конкретных мер, чтобы помешать его реализации.
"Нынешняя ситуация говорит о том, что администрация Байдена хочет, так сказать, "пересидеть" эту проблему, чтобы потом она больше не отягощала отношения между США и Германией", — полагает автор.
Он напомнил, что Соединенные Штаты считают главным системным вызовом для себя не Россию, а Китай. Чтобы заручиться поддержкой Берлина в борьбе против Пекина, Америке нужно убрать трения с союзником по вопросу "Северного потока — 2", пишет Йирушек.
"Проект <…> представляет собой переходную трудность, от которой Вашингтону нужно избавиться как можно скорее", — подытожил журналист.
Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии, уже почти готов к работе. Для его запуска нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. После этого Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.
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