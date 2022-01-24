https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html

Байден нашел удобный способ решить проблему "Северного потока — 2"

Forum24: Байден нашел способ решить проблему "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.01.2022

Байден нашел удобный способ решить проблему "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден предпочитает молча дождаться завершения и запуска "Северного потока — 2", чтобы сохранить тесные связи с Берлином. Об этом пишет... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:04

2022-01-24T16:04

2022-01-24T18:59

политика

сша

китай

германия

джо байден

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден предпочитает молча дождаться завершения и запуска "Северного потока — 2", чтобы сохранить тесные связи с Берлином. Об этом пишет колумнист чешского издания Forum24 Мартин Йирушек.Как отметил обозреватель, глава Белого дома с самого начала относится к проекту негативно, но на деле не предпринимает никаких конкретных мер, чтобы помешать его реализации."Нынешняя ситуация говорит о том, что администрация Байдена хочет, так сказать, "пересидеть" эту проблему, чтобы потом она больше не отягощала отношения между США и Германией", — полагает автор.Он напомнил, что Соединенные Штаты считают главным системным вызовом для себя не Россию, а Китай. Чтобы заручиться поддержкой Берлина в борьбе против Пекина, Америке нужно убрать трения с союзником по вопросу "Северного потока — 2", пишет Йирушек.Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии, уже почти готов к работе. Для его запуска нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. После этого Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220123/potok-1769099357.html

https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html

сша

китай

германия

балтийское море

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политика, сша, китай, германия, джо байден, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия