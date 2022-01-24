https://ria.ru/20220124/aviaperelety-1769266279.html
Путин рассмотрит вопрос о частичном субсидировании перелетов по ДФО
Путин рассмотрит вопрос о частичном субсидировании перелетов по ДФО - РИА Новости, 24.01.2022
Путин рассмотрит вопрос о частичном субсидировании перелетов по ДФО
Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:03
2022-01-24T15:03
2022-01-24T15:20
общество
владимир путин
камчатский край
дальний восток
владимир солодов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО.Глава Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту, что благодаря решениям по "плоским" тарифам и по дальневосточным авиакомпаниям произошел существенный сдвиг по стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Но остается большая проблема "по территории региона", добавил он."Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети. Но все равно получается более 20 тысяч рублей. И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты", - сказал Солодов, добавив, что краевой бюджет не может справиться с такой большой нагрузкой."Согласен, людям же нужно передвигаться всё равно", - ответил Путин.
https://ria.ru/20211229/subsidii-1765965914.html
https://ria.ru/20211004/subsidii-1752935559.html
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общество, владимир путин, камчатский край, дальний восток, владимир солодов
15:03 24.01.2022 (обновлено: 15:20 24.01.2022)
Путин рассмотрит вопрос о частичном субсидировании перелетов по ДФО
Президент Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании перелетов по ДФО