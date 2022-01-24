https://ria.ru/20220124/assanzh-1769273826.html
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа - РИА Новости, 24.01.2022
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа
Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:42
2022-01-24T15:42
2022-01-24T15:42
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США, сообщила журналистам директор британского бюро организации Ребекка Винсент."Мы приветствуем это решение, это позитивный шаг. Этого пока недостаточно, но это шаг в правильном направлении", - сказала Винсент.По ее словам, дело Ассанжа имеет историческое значение и окажет влияние на журналистику в Великобритании, США и по всему миру.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20220124/assanzh-1769250299.html
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по обжалованию Ассанжем экстрадиции
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США, сообщила журналистам директор британского бюро организации Ребекка Винсент.
"Мы приветствуем это решение, это позитивный шаг. Этого пока недостаточно, но это шаг в правильном направлении", - сказала Винсент.
По ее словам, дело Ассанжа
имеет историческое значение и окажет влияние на журналистику в Великобритании
, США и по всему миру.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.
Ассанж, обвиненный в Швеции
в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора
в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.