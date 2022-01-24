https://ria.ru/20220124/assanzh-1769273826.html

"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа

"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа - РИА Новости, 24.01.2022

"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа

Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:42

2022-01-24T15:42

2022-01-24T15:42

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

лондон

эквадор

джулиан ассанж

wikileaks

репортеры без границ

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США, сообщила журналистам директор британского бюро организации Ребекка Винсент."Мы приветствуем это решение, это позитивный шаг. Этого пока недостаточно, но это шаг в правильном направлении", - сказала Винсент.По ее словам, дело Ассанжа имеет историческое значение и окажет влияние на журналистику в Великобритании, США и по всему миру.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20220124/assanzh-1769250299.html

https://ria.ru/20220103/ubezhische-1766504539.html

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ