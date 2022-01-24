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"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа - РИА Новости, 24.01.2022
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа
Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:42
2022-01-24T15:42
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
лондон
эквадор
джулиан ассанж
wikileaks
репортеры без границ
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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США, сообщила журналистам директор британского бюро организации Ребекка Винсент."Мы приветствуем это решение, это позитивный шаг. Этого пока недостаточно, но это шаг в правильном направлении", - сказала Винсент.По ее словам, дело Ассанжа имеет историческое значение и окажет влияние на журналистику в Великобритании, США и по всему миру.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20220124/assanzh-1769250299.html
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ
15:42 24.01.2022
 
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа

"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по обжалованию Ассанжем экстрадиции

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа
Сторонники Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Сторонники Джулиана Ассанжа. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США, сообщила журналистам директор британского бюро организации Ребекка Винсент.
"Мы приветствуем это решение, это позитивный шаг. Этого пока недостаточно, но это шаг в правильном направлении", - сказала Винсент.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
13:53
Cуд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
По ее словам, дело Ассанжа имеет историческое значение и окажет влияние на журналистику в Великобритании, США и по всему миру.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 19:07
Мексика готова предоставить убежище Ассанжу
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЛондонЭквадорДжулиан АссанжWikiLeaksРепортеры без границ
 
 
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