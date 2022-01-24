https://ria.ru/20220124/armeniya-1769294897.html

В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции

В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции - РИА Новости, 24.01.2022

В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции

Задержан бывший руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, который входит в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:38

2022-01-24T17:38

2022-01-24T17:38

в мире

роберт кочарян

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ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Задержан бывший руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, который входит в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, сообщил адвокат Шириняна Беник Галстян."Примерно 30 минут назад людьми в масках из своего дома был подвергнут приводу Саят Ширинян", - написал адвокат в Facebook.По словам Галстяна, у него пока нет информации о местонахождении подзащитного. О причинах задержания не сообщается.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/sarkisyan-1769203775.html

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в мире, роберт кочарян