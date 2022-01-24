https://ria.ru/20220124/armeniya-1769294897.html
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции - РИА Новости, 24.01.2022
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции
Задержан бывший руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, который входит в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:38
2022-01-24T17:38
2022-01-24T17:38
в мире
роберт кочарян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_0:38:3171:1822_1920x0_80_0_0_80eaf765e0d3765e1bce6cbf5eae1447.jpg
ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Задержан бывший руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, который входит в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, сообщил адвокат Шириняна Беник Галстян."Примерно 30 минут назад людьми в масках из своего дома был подвергнут приводу Саят Ширинян", - написал адвокат в Facebook.По словам Галстяна, у него пока нет информации о местонахождении подзащитного. О причинах задержания не сообщается.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/sarkisyan-1769203775.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_47399bed9c6eb7986c830310d8bb3c5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберт кочарян
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции
В Армении задержали оппозиционно настроенного экс-главу пресс-службы полиции