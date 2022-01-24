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В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции - РИА Новости, 24.01.2022
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции
Задержан бывший руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, который входит в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:38
2022-01-24T17:38
в мире
роберт кочарян
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ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Задержан бывший руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, который входит в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, сообщил адвокат Шириняна Беник Галстян."Примерно 30 минут назад людьми в масках из своего дома был подвергнут приводу Саят Ширинян", - написал адвокат в Facebook.По словам Галстяна, у него пока нет информации о местонахождении подзащитного. О причинах задержания не сообщается.
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60
в мире, роберт кочарян
17:38 24.01.2022
 
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции

В Армении задержали оппозиционно настроенного экс-главу пресс-службы полиции

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Армении
Сотрудники полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Задержан бывший руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, который входит в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, сообщил адвокат Шириняна Беник Галстян.
"Примерно 30 минут назад людьми в масках из своего дома был подвергнут приводу Саят Ширинян", - написал адвокат в Facebook.
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
10:14В мире
В Армении уточнили, в каком случае Саркисян останется президентом страны
По словам Галстяна, у него пока нет информации о местонахождении подзащитного. О причинах задержания не сообщается.
 
В миреРоберт Кочарян
 
 
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