https://ria.ru/20220123/vaktsina-1769120385.html

"Спутник Лайт" скоро доставят в Псковскую область

"Спутник Лайт" скоро доставят в Псковскую область - РИА Новости, 23.01.2022

"Спутник Лайт" скоро доставят в Псковскую область

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, уже отгружена, новая партия скоро прибудет в регион, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:47

2022-01-23T11:47

2022-01-23T12:57

распространение коронавируса

общество

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, уже отгружена, новая партия скоро прибудет в регион, сообщил губернатор Михаил Ведерников.Накануне он рассказывал, что этот препарат в Псковской области полностью закончился. Минздрав РФ сообщил, что организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена в регионе в понедельник."Переговорил по этому вопросу с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко. Договорились, что в самое ближайшее время в регион придёт новая партия вакцины (вакцина уже отгружена и выезжает в регион)", - написал глава Псковской области в своем Instagram-аккаунте.По его словам, отсутствие вакцины "Спутник Лайт" связано, в частности, с тем, что в конце 2021 года около 45 тысяч доз, доставленных в Псковскую область вакцин от коронавируса, пришли в негодность из-за сломавшейся морозильной установки."Служебная проверка уже подходит к завершению, об итогах сообщу дополнительно", - пообещал Ведерников.Он напомнил, что с учетом текущей эпидситуации для ревакцинации можно использовать любую зарегистрированную двухкомпонентную вакцину. Ведерников добавил также, что на фоне "очень медленного и тяжелого" выздоровления от коронавируса в сочетании с ростом заболеваемости на стационарном и амбулаторном лечении находятся более 4 тысяч жителей Псковской области.Как сообщалось, морозильная установка, где хранились препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", по предварительным данным, вышла из строя из-за заводского брака оборудования.

https://ria.ru/20220122/vaktsina-1769087505.html

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