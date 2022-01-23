https://ria.ru/20220123/vaktsina-1769114410.html

Минздрав организовал срочную доставку "Спутника Лайт" в Псковскую область

Минздрав организовал срочную доставку "Спутника Лайт" в Псковскую область - РИА Новости, 23.01.2022

Минздрав организовал срочную доставку "Спутника Лайт" в Псковскую область

Минздрав России организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:27

2022-01-23T10:27

2022-01-23T10:36

распространение коронавируса

псковская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник лайт"

михаил ведерников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218188_0:125:3193:1921_1920x0_80_0_0_e631f555e541ecf9d8bab5b7aff40e33.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минздрав России организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена в регионе в понедельник, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе закончился запас вакцины против коронавируса "Спутник Лайт"."Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область. Доступность вакцины "Спутник Лайт" будет восстановлена в Псковской области в понедельник 24 января", - говорится в сообщении.

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псковская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт", михаил ведерников