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Минздрав организовал срочную доставку "Спутника Лайт" в Псковскую область
Минздрав организовал срочную доставку "Спутника Лайт" в Псковскую область - РИА Новости, 23.01.2022
Минздрав организовал срочную доставку "Спутника Лайт" в Псковскую область
Минздрав России организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:27
2022-01-23T10:27
2022-01-23T10:36
распространение коронавируса
псковская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
михаил ведерников
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минздрав России организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена в регионе в понедельник, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе закончился запас вакцины против коронавируса "Спутник Лайт"."Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область. Доступность вакцины "Спутник Лайт" будет восстановлена в Псковской области в понедельник 24 января", - говорится в сообщении.
псковская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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псковская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт", михаил ведерников
10:27 23.01.2022 (обновлено: 10:36 23.01.2022)
Минздрав организовал срочную доставку "Спутника Лайт" в Псковскую область
Минздрав организовал срочную доставку 11,5 тысячи доз "Спутника Лайт" в Псковскую область