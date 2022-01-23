https://ria.ru/20220123/simptom-1769097939.html

Как выявить "омикрон" без теста на коронавирус

Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2022

Как выявить "омикрон" без теста на коронавирус

На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, сообщает NBC Chicago со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T01:53

2022-01-23T01:53

2022-01-23T04:39

распространение коронавируса

весь мир

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.По словам специалиста, это наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирус."Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса. "Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — сказал эксперт.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220112/omikron-1767428205.html

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