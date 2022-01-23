https://ria.ru/20220123/simptom-1769097939.html
Как выявить "омикрон" без теста на коронавирус
Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2022
Как выявить "омикрон" без теста на коронавирус
На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, сообщает NBC Chicago со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:53
2022-01-23T01:53
2022-01-23T04:39
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.По словам специалиста, это наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирус."Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса. "Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — сказал эксперт.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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весь мир, коронавирус covid-19
01:53 23.01.2022 (обновлено: 04:39 23.01.2022)
Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19
Врач Арвади: главным симптомом штамма коронавируса "омикрон" является боль в горле
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, сообщает
NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.
По словам специалиста, это наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирус
.
"Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.
Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.
Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса. "Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — сказал эксперт.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.