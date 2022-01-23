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Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе
Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе - РИА Новости, 23.01.2022
Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе
Москва не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил в эфире YouTube-канала "Изолента live" руководитель российской делегации на переговорах в Вене... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T12:42
2022-01-23T13:56
украина
донбасс
россия
ситуация в днр и лнр
константин гаврилов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Москва не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил в эфире YouTube-канала "Изолента live" руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", — сказал он.Ранее дипломат говорил, что западные страны блефуют, используя обвинения в "нападении" на Украину, чтобы иметь хорошую переговорную позицию. В то же время он не исключил провокации со стороны ВСУ на границе, но отметил, что Москва делает все возможное, чтобы их предотвратить.Гаврилов напомнил, что Россия — один из гарантов Минских соглашений и "не позволит своих граждан обижать, а тем более их убивать".В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. От альянса потребовали юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Десятого января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве. За этим последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html
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украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, константин гаврилов
12:42 23.01.2022 (обновлено: 13:56 23.01.2022)
 
Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе

Глава делегации России в Вене Гаврилов предостерег Киев и Запад от провокаций в Донбассе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Москва не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил в эфире YouTube-канала "Изолента live" руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", — сказал он.
Украинский солдат в окопе на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 08:00
"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе
Ранее дипломат говорил, что западные страны блефуют, используя обвинения в "нападении" на Украину, чтобы иметь хорошую переговорную позицию. В то же время он не исключил провокации со стороны ВСУ на границе, но отметил, что Москва делает все возможное, чтобы их предотвратить.
"Эта кампания, которую развязали на Западе, обвиняя Россию во всех грехах, что вот-вот нападем, и их не останавливают заявления президента, министра, замминистра, других представителей российских, что мы не собираемся, что нам не нужна война, а нужно дипломатическое решение. Я не исключаю, что они могут изобразить провокацию. Для этого делается информационное прикрытие", — добавил он.
Гаврилов напомнил, что Россия — один из гарантов Минских соглашений и "не позволит своих граждан обижать, а тем более их убивать".
В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. От альянса потребовали юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Десятого января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве. За этим последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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УкраинаДонбассРоссияСитуация в ДНР и ЛНРКонстантин Гаврилов
 
 
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