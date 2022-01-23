https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769125025.html

Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе

Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе - РИА Новости, 23.01.2022

Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе

Москва не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил в эфире YouTube-канала "Изолента live" руководитель российской делегации на переговорах в Вене... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:42

2022-01-23T12:42

2022-01-23T13:56

украина

донбасс

россия

ситуация в днр и лнр

константин гаврилов

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Москва не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил в эфире YouTube-канала "Изолента live" руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", — сказал он.Ранее дипломат говорил, что западные страны блефуют, используя обвинения в "нападении" на Украину, чтобы иметь хорошую переговорную позицию. В то же время он не исключил провокации со стороны ВСУ на границе, но отметил, что Москва делает все возможное, чтобы их предотвратить.Гаврилов напомнил, что Россия — один из гарантов Минских соглашений и "не позволит своих граждан обижать, а тем более их убивать".В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. От альянса потребовали юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Десятого января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве. За этим последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html

https://ria.ru/20220123/bronetekhnika-1769114250.html

украина

донбасс

россия

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украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, константин гаврилов