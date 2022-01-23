При пожаре в больнице в Будапеште погиб человек
При пожаре в больнице в Будапеште погиб человек, еще двое пострадали
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в больнице Святого Имре в Будапеште в Венгрии, сообщает портал telex.hu со ссылкой на полицию и аварийно-спасательную службу.
"В воскресенье утром в больнице Святого Имре в Будапеште вспыхнул пожар, на место прибыли более семидесяти пожарных, с помощью которых были эвакуированы 56 пациентов... В будапештском полицейском управлении подтвердили, что во время пожара погибла одна женщина. Два человека находятся на лечении с подозрением на отравление дымом", - говорится в сообщении.
Представитель Будапештского управления по борьбе со стихийными бедствиями Мате Кишди сообщил журналистам, что огонь вспыхнул на первом этаже многоэтажного здания больницы на площади пять квадратных метров, но распространился на соседние помещения, в итоге пострадало более 100 квадратных метров. Пожарная служба предотвратила распространение пламени, причина пожара выясняется.
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