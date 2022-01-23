https://ria.ru/20220123/pogoda-1769115750.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с прояснениями и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:43

2022-01-23T10:43

2022-01-23T10:43

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег, температура воздуха минус 4-6 градусов в Москве, по области - минус 3-8 градусов. Но к вечеру похолодание усилится. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 миллиметров ртутного столба", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20220123/sneg-1769113282.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец