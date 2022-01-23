https://ria.ru/20220123/pogoda-1769115750.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с прояснениями и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:43
2022-01-23T10:43
2022-01-23T10:43
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег, температура воздуха минус 4-6 градусов в Москве, по области - минус 3-8 градусов. Но к вечеру похолодание усилится. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 миллиметров ртутного столба", - сообщил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода и до минус шести градусов ожидаются в Москве в воскресенье