https://ria.ru/20220123/perekhod-1769116312.html

В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе

В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе - РИА Новости, 23.01.2022

В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе

Водитель в Архангельске наехал на женщину с двумя детьми четырех и семи лет на нерегулируемом пешеходном переходе, один ребенок погиб на месте, остальные... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:48

2022-01-23T10:48

2022-01-23T11:36

происшествия

архангельск

авто

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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Водитель в Архангельске наехал на женщину с двумя детьми четырех и семи лет на нерегулируемом пешеходном переходе, один ребенок погиб на месте, остальные пешеходы госпитализированы, возбуждено дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.ДТП произошло в субботу вечером на перекрёстке улиц Тимме и Смольный буян в Архангельске."По предварительным данным, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, допустил наезд на 27-летнюю женщину и двух детей четырех и семи лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.В результате аварии один ребенок погиб на месте, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы.По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220117/dtp-1768153599.html

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происшествия, архангельск, авто