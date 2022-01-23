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В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе
В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе - РИА Новости, 23.01.2022
В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе
Водитель в Архангельске наехал на женщину с двумя детьми четырех и семи лет на нерегулируемом пешеходном переходе, один ребенок погиб на месте, остальные... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:48
2022-01-23T10:48
2022-01-23T11:36
происшествия
архангельск
авто
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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Водитель в Архангельске наехал на женщину с двумя детьми четырех и семи лет на нерегулируемом пешеходном переходе, один ребенок погиб на месте, остальные пешеходы госпитализированы, возбуждено дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.ДТП произошло в субботу вечером на перекрёстке улиц Тимме и Смольный буян в Архангельске."По предварительным данным, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, допустил наезд на 27-летнюю женщину и двух детей четырех и семи лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.В результате аварии один ребенок погиб на месте, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы.По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220117/dtp-1768153599.html
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происшествия, архангельск, авто
10:48 23.01.2022 (обновлено: 11:36 23.01.2022)
В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе
В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе, один ребенок погиб
МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости.
Водитель в Архангельске наехал на женщину с двумя детьми четырех и семи лет на нерегулируемом пешеходном переходе, один ребенок погиб на месте, остальные пешеходы госпитализированы, возбуждено дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД
.
ДТП произошло в субботу вечером на перекрёстке улиц Тимме и Смольный буян в Архангельске
.
"По предварительным данным, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, допустил наезд на 27-летнюю женщину и двух детей четырех и семи лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
В результате аварии один ребенок погиб на месте, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.