Джаред Лето и Энн Хэтэуэй сыграли влюбленных бизнесменов в сериале

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй сыграли влюбленных бизнесменов в сериале

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй сыграли влюбленных бизнесменов в сериале

Вышел трейлер сериала "Не сработало", сообщает Collider. Главные роли исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Не сработало", сообщает Collider. Главные роли исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. Проект основан на подкасте "Wondery WeCrashed: The rise and fall of WeWork", который посвящен истории создания сети коворкингов. Лето сыграл Адама Ноймана, бывшего эксцентричного генерального директора сети "WeWork", а Хэтэуэй — его супругу Ребекку. Она была главным менеджером компании.Стартап персонажей, образы которых воплотили звезды Голливуда, всего за десять лет превратился в крупную компанию с оборотом в 47 миллиардов долларов и подразделениями в большинстве стран мира. Но Нойманы были уволены и оказались втянуты в судебные разбирательства, связанные с употреблением запрещенных веществ, сексуальными домогательствами, неправомерными действиями по отношению к сотрудникам и теневыми методами ведения бизнеса. В начале трейлера пара бизнесменов изображена безумно влюбленной друг в друга. Однако со временем власть опьяняет Адама, а в его отношениях с Ребеккой, кажется, начинаются проблемы. Премьера сериала запланирована на 18 марта. Он выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.

