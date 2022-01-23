https://ria.ru/20220123/konventsiya-1768858531.html

Международная опиумная конвенция

Международная опиумная конвенция - РИА Новости, 23.01.2022

Международная опиумная конвенция

Международная опиумная конвенция – первое международное соглашение о контроле над оборотом наркотических средств. Была принята 23 января 1912 года в Гааге... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T00:32

2022-01-23T00:32

2022-01-23T00:32

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Международная опиумная конвенция – первое международное соглашение о контроле над оборотом наркотических средств. Была принята 23 января 1912 года в Гааге (Нидерланды).Основа для разработки первого международного договора по наркотикам была заложена на первой международной конференции по обсуждению мировой проблемы наркотиков, которая была созвана в феврале 1909 года в Шанхае. Этот форум известен как Международная комиссия по опиуму. В заседаниях комиссии участвовали представители 13 государств: России, США, Австро-Венгрии, Германии, Англии, Франции, Китая, Италии, Японии, Нидерландов, Персии, Португалии и Сиама. Одной из основных целей созыва Шанхайской опиумной комиссии была разработка мер, которые препятствовали бы нелегальному ввозу наркотиков из стран Азии в США и Европейские государства.Шанхайская опиумная комиссия не выработала каких-либо обязательных норм в отношении злоупотребления наркотиками и их неправомерного распространения, но она положила начало международному контролю над распространением наркотических средств и предопределила направление международно-правовой помощи в этой сфере.В последующие годы была продолжена кампания за созыв новой конференции, наделенной всеми необходимыми полномочиями, и принятие международного договора о контроле над наркотиками.Конференция прошла в Гааге (Нидерланды) с 1 декабря 1911 года по 23 января 1912 года с участием представителей Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Персии, Португалии, России, Сиама, Соединенного Королевства и его заморских территорий (включая Британскую Индию), Соединенных Штатов, Франции и Японии.После активного обсуждения конференция приняла первый в истории международный договор о контроле над наркотиками – Международную конвенцию по опиуму. Помимо опия и морфина, вопрос о которых активно обсуждался на Шанхайской конференции, в перечень веществ, подлежащих контролю согласно принятой в Гааге Конвенции, были включены также героин и кокаин.Международная конвенция по опиуму состоит из шести глав и 25 статей. В преамбуле Конвенции упоминается о работе, проделанной Шанхайской международной комиссией по опиуму, и говорится о намерении постепенно искоренить злоупотребление опием, морфином и кокаином (а также препаратами и производными этих веществ) и прийти к взаимопониманию на международном уровне.Первая глава конвенции посвящена опию-сырцу. В статье 1 все договаривающиеся державы обязались установить контроль над производством и распространением опия-сырца. В статье 2 страны-участницы ограничивали количество городов, портов и других пунктов, через которые разрешалось ввозить и вывозить опий-сырец. В статье 3 страны обязались не допускать экспорт опия-сырца в страны, запретившие его ввоз. В статье 4 страны установили требование о надлежащей маркировке упаковок опия-сырца (весом свыше 5 килограммов), идущего на экспорт.Во второй главе речь шла об очищенном опии для курения. В статье 6 договаривающиеся державы обязались принимать меры с целью постепенного прекращения производства очищенного опия для курения, внутренней торговли им и его потребления. В статье 7 заявлялось, что экспорт и импорт опия для курения должны быть запрещены "в возможно короткие сроки". В статье 8 страны договорились незамедлительно запретить экспорт опия для курения в страны, запретившие его ввоз. На весь прочий опий, идущий на экспорт, полагалось наносить надлежащую маркировку.Глава три была посвящена опию, морфину, героину и кокаину, используемым в медицинских целях. Статье 9 содержала призыв ко всем договаривающимся державам принять законы или нормативные акты о фармацевтической продукции, которые ограничивали бы использование морфина, кокаина и их солей только медицинскими целями. В статье 10 договаривающимся сторонам рекомендовалось обеспечить контроль над всеми лицами, занимающимися изготовлением, импортом, продажей, распространением и экспортом морфина, кокаина и их солей, а также над зданиями, в которых осуществляется такое производство или торговля. Кроме того, право на изготовление морфина и кокаина могло предоставляться только предприятиям и лицам, получившим специальную лицензию и обязанным представлять подробные сведения о количестве этих веществ, которое было изготовлено, импортировано, продано, распространено иными способами и экспортировано. Статья 11 запрещала продажу наркотических средств лицам, не имеющим соответствующего разрешения. В статье 12 говорилось, что заниматься ввозом таких веществ разрешается только специально уполномоченным лицам. В статье 13 предусматривалось, что экспортировать такие вещества вправе лишь лица, получившие соответствующую лицензию.В статье 14 говорилось, что правила и нормы, регулирующие вопросы изготовления, импорта, продажи и экспорта, должны применяться в отношении: медицинского опия; препаратов, содержащих более 0,2% морфина или более 0,1% кокаина; героина или препаратов, содержащих более 0,1% героина и всех новых производных морфина, кокаина и их солей, а также всех других алкалоидов опия, которые могут стать предметом аналогичного злоупотребления или иметь аналогичные вредные последствия для здоровья.В четвертой главе речь шла в основном о проблеме опия в Китае. В статье 15 всем договаривающимся сторонам рекомендовалось принять все необходимые меры для предотвращения контрабандного ввоза опия (сырца и очищенного опия для курения), морфина, героина и кокаина в Китай и в дальневосточные колонии и арендованные территории Китая. Китайское правительство, в свою очередь, должно было принять аналогичные меры для пресечения контрабанды из Китая в иностранные колонии и арендованные территории. В статье 17 стороны, заключившие договоры с Китаем, обязались ограничивать и искоренять курение опия на всех этих территориях, а в статье 18 – постепенно сокращать количество лавок, торгующих опием-сырцом и очищенным опием для курения.В пятой главе шла речь о национальном законодательстве. В статье 21 договаривающимся державам рекомендовалось объявить незаконным хранение опия, морфина, кокаина и их солей. В статье 22 сторонам предписывалось предоставлять друг другу через Министерство иностранных дел Нидерландов тексты действующих законов и нормативных актов по вопросам наркотиков и статистические данные о торговле опием-сырцом, очищенным опием для курения, морфином, героином и кокаином.В шестой главе определялся порядок подписания и ратификации Конвенции. В статье 22 подписать Конвенцию предлагалось всем странам, в том числе не присутствовавшим при ее принятии, среди которых были особо названы Боливия, Колумбия, Перу, Сербия, Турция и Швейцария. В статье 23 указывалось, что ратификация Конвенции возможна только после ее подписания всеми державами. Согласно статье 24, Конвенция вступала в силу через три месяца после получения всех ратификационных грамот. В случае если к концу 1912 года будут получены не все подписи, правительству Нидерландов поручалось (статья 23) предложить державам, подписавшим Конвенцию, сдать ратификационные грамоты депозитарию. В 1915 году условия конвенции были выполнены такими странами, как США, Нидерланды, Китай, Гондурас и Норвегия. Конвенция вступила в глобальную силу после ее принятия в Версальском мирном договоре 1919 года. К середине 1920-х годов почти 60 стран де-юре подписали и ратифицировали Гаагский договор, а к 1949 году это число увеличилось до 67. Международная конвенция по опиуму заложила основу для дальнейшего развития международной системы контроля над наркотиками. В последующие годы были приняты еще несколько конвенций, протоколов и соглашений. В 1961 году они были объединены в Единую конвенцию о наркотических средствах, а Конвенция 1971 года установила механизмы контроля над психотропными веществами. Оба эти договора разрешают использование контролируемых веществ в медицинских и научных целях, предотвращая при этом их незаконное использование из-за негативного воздействия на здоровье. Конвенция ООН о незаконном обороте (1988) создала механизмы для контроля потока химических веществ-прекурсоров, чтобы избежать их использования при незаконном изготовлении наркотиков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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в мире, справки, наркотики, гаага