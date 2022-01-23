https://ria.ru/20220123/donbass-1769116732.html
ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца
ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца - РИА Новости, 23.01.2022
ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:54
2022-01-23T10:54
2022-01-23T10:54
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079398_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_9f23f5c8141f12a136b78fe95482d2de.jpg
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать в возвращении похищенного украинскими диверсантами сотрудника оборонного ведомства республики.Ранее в ЛНР заявили, что группа украинских диверсантов в субботу похитила сотрудника Народной милиции республики, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения и, обнаружив подозрительную активность в лесополосе, решил, не дожидаясь подкрепления, проверить участок."Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - сказал Филипоненко журналистам.Он пояснил, что действия украинских силовиков нарушают первый пункт дополнительных соглашений по контролю за соблюдением действующего перемирия, прямо запрещающих разведывательно-диверсионные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220123/diversanty-1769111319.html
https://ria.ru/20220123/bronetekhnika-1769114250.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079398_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_bd334365d93957a985ca66b91ea55118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца
ЛНР призвала международных наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца