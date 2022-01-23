https://ria.ru/20220123/donbass-1769116732.html

ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца

ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца - РИА Новости, 23.01.2022

ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:54

2022-01-23T10:54

2022-01-23T10:54

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать в возвращении похищенного украинскими диверсантами сотрудника оборонного ведомства республики.Ранее в ЛНР заявили, что группа украинских диверсантов в субботу похитила сотрудника Народной милиции республики, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения и, обнаружив подозрительную активность в лесополосе, решил, не дожидаясь подкрепления, проверить участок."Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - сказал Филипоненко журналистам.Он пояснил, что действия украинских силовиков нарушают первый пункт дополнительных соглашений по контролю за соблюдением действующего перемирия, прямо запрещающих разведывательно-диверсионные действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/diversanty-1769111319.html

https://ria.ru/20220123/bronetekhnika-1769114250.html

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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр