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ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца
ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца - РИА Новости, 23.01.2022
ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:54
2022-01-23T10:54
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать в возвращении похищенного украинскими диверсантами сотрудника оборонного ведомства республики.Ранее в ЛНР заявили, что группа украинских диверсантов в субботу похитила сотрудника Народной милиции республики, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения и, обнаружив подозрительную активность в лесополосе, решил, не дожидаясь подкрепления, проверить участок."Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - сказал Филипоненко журналистам.Он пояснил, что действия украинских силовиков нарушают первый пункт дополнительных соглашений по контролю за соблюдением действующего перемирия, прямо запрещающих разведывательно-диверсионные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220123/diversanty-1769111319.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:54 23.01.2022
 
ЛНР призвала наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца

ЛНР призвала международных наблюдателей содействовать в возвращении похищенного ополченца

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать в возвращении похищенного украинскими диверсантами сотрудника оборонного ведомства республики.
Ранее в ЛНР заявили, что группа украинских диверсантов в субботу похитила сотрудника Народной милиции республики, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения и, обнаружив подозрительную активность в лесополосе, решил, не дожидаясь подкрепления, проверить участок.
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
09:55В мире
Власти ЛНР: украинские диверсанты похитили военнослужащего Народной милиции
"Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - сказал Филипоненко журналистам.
Он пояснил, что действия украинских силовиков нарушают первый пункт дополнительных соглашений по контролю за соблюдением действующего перемирия, прямо запрещающих разведывательно-диверсионные действия.
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
10:26
В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков около города Счастье в Донбассе
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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