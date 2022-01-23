https://ria.ru/20220123/donbass-1769112208.html
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.01.2022
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:02
2022-01-23T10:02
2022-01-23T10:02
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ведомстве заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в ходе прошедших суток."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило семь раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, также было выпущено девять мин калибром 120 и 82 миллиметра.нную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769088009.html
https://ria.ru/20220123/diversanty-1769110315.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков