https://ria.ru/20220123/burkina-faso-1769119539.html

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице - РИА Новости, 23.01.2022

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией, сообщают СМИ. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:52

2022-01-23T11:52

2022-01-23T11:52

в мире

буркина-фасо

уагадугу

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией, сообщают СМИ."Правительство отрицает захват власти армией", - сообщает радиостанция Omega со ссылкой на правительственное коммюнике.По данным агентства Франс Пресс, правительство тем не менее признало, что в нескольких казармах в стране произошла стрельба."Информация, распространяемая в социальных сетях, заставляет думать о захвате власти армией сегодня… Правительство, признавая факт стрельбы в некоторых казармах, опровергает эту информацию и призывает население сохранять спокойствие", - приводит агентство слова пресс-секретаря правительства Алкассума Майги.Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. В одном из них расположена тюрьма, где содержится генерал Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая.

https://ria.ru/20210809/napadanie-1744980157.html

буркина-фасо

уагадугу

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в мире, буркина-фасо, уагадугу