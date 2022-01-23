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В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков около города Счастье в Донбассе
В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков около города Счастье в Донбассе - РИА Новости, 23.01.2022
В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков около города Счастье в Донбассе
Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:26
2022-01-23T10:26
2022-01-23T10:26
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.ЛНР и ДНР не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В зоне ответственности 79-ой бригады (ВС Украины – ред.) зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 вблизи населенного пункта Счастье (расположен около 25 км от Луганска - ред.)", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками "в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/provokatsii-1769088286.html
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769064424.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, счастье (город), донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков около города Счастье в Донбассе
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков около города Счастье в Донбассе