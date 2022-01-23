https://ria.ru/20220123/aktsii-1769107217.html

Замедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитик

Замедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитик - РИА Новости, 23.01.2022

Замедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитик

Высокие дивиденды акций российских эмитентов и замедление инфляции в РФ вкупе с большим числом частных инвесторов окажут поддержку отечественным индексам в... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T08:25

2022-01-23T08:25

2022-01-23T08:43

экономика

сша

московская биржа

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федеральная резервная система сша

андрей кочетков

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Высокие дивиденды акций российских эмитентов и замедление инфляции в РФ вкупе с большим числом частных инвесторов окажут поддержку отечественным индексам в начавшемся году, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании "Открытие инвестиции" Андрей Кочетков.Аналитик напомнил о текущих глобальных фондовых рисках, один из которых - переход Федеральной резервной системы (ФРС) к ужесточению кредитно-денежной политики, пояснив, что повышение учётной ставки в США окажет давление на широкий спектр активов, включая российские акции."Перманентным источником негатива остаётся геополитическое давление, которое оказывают на РФ с целью сдерживания экономического развития и влияния на мировой политической арене. Для этого придумываются различные поводы для введения санкций или ограничения внешних экономических возможностей", - также говорит эксперт. Тем не менее, есть и факторы поддержки."Российский рынок остаётся недооценённым, предлагая весьма высокую дивидендную доходность. За 2021 год по объёму выплат дивидендов он уступает лишь китайскому, а по размеру дивидендной доходности является абсолютным лидером. Вряд ли стоит ожидать резкого обвала цен на товары российского экспорта в 2022 году. Поэтому перспективы прибыли российских компаний остаются вполне хорошими", - говорит Кочетков."Текущая ставка ЦБ РФ не мотивирует инвестиции в акции, но мы всё же ожидаем замедления инфляции, что приведёт к последующему снижению ключевой ставки, падению доходности депозитов и росту интереса к альтернативным источникам дохода. Соответственно, по мере замедления инфляции и снижения ставки ЦБ РФ вновь усилится поток частных средств на фондовый рынок", - также прогнозирует он.Эксперт добавляет, что в последнее время значимым фактором поддержки российского рынка стал быстрый рост числа частных инвесторов, а количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже за прошлый год увеличилось почти вдвое и составило около 17 миллионов. Кочетков в связи с этим замечает, что хотя большинство этих счетов не превышает 100 тысяч рублей, однако частный инвестор уже претендует на половину от всех операций на рынке акций.

https://ria.ru/20220121/rynok-1768929139.html

https://ria.ru/20220118/rynok-1768443373.html

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экономика, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, андрей кочетков, россия