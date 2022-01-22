Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/vnukovo-1769033785.html
В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"
В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково" - РИА Новости, 22.01.2022
В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:35
2022-01-22T10:35
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573291862_0:7:3167:1788_1920x0_80_0_0_024d17610fb19ebcc7cd34398eb2125f.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Москвы Петр Бирюков."В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в том числе такси. Администрация воздушной гавани обратилась с просьбой помочь в решении этих проблем, после чего был подготовлен проект по благоустройству территории", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров."В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро "Внуково" будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта. Пассажирам станет удобнее ждать автобусы: запланирована установка современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе проекта проведут озеленение - высадят 50 деревьев и 100 кустарников, обустроят газоны общей площадью 9,9 тысяч квадратных метров. Для удобства горожан и гостей столицы поставят комфортные лавочки и навигационные стелы.
https://realty.ria.ru/20211220/tonnel-1764512046.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573291862_387:0:2779:1794_1920x0_80_0_0_bc9b1a676a251f903ac89f5b73d7d4b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
10:35 22.01.2022
 
В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"

Заммэра Бирюков: в течение года начнется благоустройство около станции метро "Внуково"

© МоскомархитектураПроект станции московского метро "Внуково"
Проект станции московского метро Внуково
© Москомархитектура
Проект станции московского метро "Внуково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в том числе такси. Администрация воздушной гавани обратилась с просьбой помочь в решении этих проблем, после чего был подготовлен проект по благоустройству территории", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров.
"В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро "Внуково" будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта. Пассажирам станет удобнее ждать автобусы: запланирована установка современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе проекта проведут озеленение - высадят 50 деревьев и 100 кустарников, обустроят газоны общей площадью 9,9 тысяч квадратных метров. Для удобства горожан и гостей столицы поставят комфортные лавочки и навигационные стелы.
Рабочие на строительстве станции метро - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 11:33
На продлении метро во Внуково проложили первый перегонный тоннель
 
МоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски
00:54Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
00:11Посольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
Лента новостейМолния
Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пускиВучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в СербииПосольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине