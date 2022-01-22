https://ria.ru/20220122/vnukovo-1769033785.html

В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"

В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково" - РИА Новости, 22.01.2022

В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:35

2022-01-22T10:35

2022-01-22T10:35

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Москвы Петр Бирюков."В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в том числе такси. Администрация воздушной гавани обратилась с просьбой помочь в решении этих проблем, после чего был подготовлен проект по благоустройству территории", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров."В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро "Внуково" будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта. Пассажирам станет удобнее ждать автобусы: запланирована установка современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе проекта проведут озеленение - высадят 50 деревьев и 100 кустарников, обустроят газоны общей площадью 9,9 тысяч квадратных метров. Для удобства горожан и гостей столицы поставят комфортные лавочки и навигационные стелы.

https://realty.ria.ru/20211220/tonnel-1764512046.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы