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В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"
В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково" - РИА Новости, 22.01.2022
В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:35
2022-01-22T10:35
2022-01-22T10:35
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Москвы Петр Бирюков."В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в том числе такси. Администрация воздушной гавани обратилась с просьбой помочь в решении этих проблем, после чего был подготовлен проект по благоустройству территории", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров."В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро "Внуково" будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта. Пассажирам станет удобнее ждать автобусы: запланирована установка современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе проекта проведут озеленение - высадят 50 деревьев и 100 кустарников, обустроят газоны общей площадью 9,9 тысяч квадратных метров. Для удобства горожан и гостей столицы поставят комфортные лавочки и навигационные стелы.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
В 2022 году начнется благоустройство территории у станции метро "Внуково"
Заммэра Бирюков: в течение года начнется благоустройство около станции метро "Внуково"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в том числе такси. Администрация воздушной гавани обратилась с просьбой помочь в решении этих проблем, после чего был подготовлен проект по благоустройству территории", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров.
"В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро "Внуково" будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта. Пассажирам станет удобнее ждать автобусы: запланирована установка современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе проекта проведут озеленение - высадят 50 деревьев и 100 кустарников, обустроят газоны общей площадью 9,9 тысяч квадратных метров. Для удобства горожан и гостей столицы поставят комфортные лавочки и навигационные стелы.