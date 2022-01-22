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В "Роскосмосе" прокомментировали отказ США в выдаче визы космонавту Чубу
В "Роскосмосе" прокомментировали отказ США в выдаче визы космонавту Чубу - РИА Новости, 22.01.2022
В "Роскосмосе" прокомментировали отказ США в выдаче визы космонавту Чубу
Отказ в выдаче визы в США Николаю Чубу угрожает безопасности миссии российского космонавта на Международной космической станции, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:38
2022-01-22T14:39
сша
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
наса
николай чуб
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отказ в выдаче визы в США Николаю Чубу угрожает безопасности миссии российского космонавта на Международной космической станции, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации", — говорится в релизе.Традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона — точно так же, как астронавты из США готовятся в России.Отмечается, что неподготовленный экипаж в космос никто не отправит. Поэтому организаторам как минимум придется изменить график тренировок Николая Чуба.Николай Чуб пришел в российский отряд в 2012 году, он должен отправиться в космос впервые. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и еще одним новичком Андреем Федяевым они составят экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023-го.
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сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, наса, николай чуб
11:38 22.01.2022 (обновлено: 14:39 22.01.2022)
 
В "Роскосмосе" прокомментировали отказ США в выдаче визы космонавту Чубу

"Роскосмос": отказ США в выдаче визы Чубу ставит под вопрос безопасность его полета на МКС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКосмонавт-испытатель отряда госкорпорации "Роскосмос" Николай Чуб
Космонавт-испытатель отряда госкорпорации Роскосмос Николай Чуб - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Космонавт-испытатель отряда госкорпорации "Роскосмос" Николай Чуб
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отказ в выдаче визы в США Николаю Чубу угрожает безопасности миссии российского космонавта на Международной космической станции, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации", — говорится в релизе.
Традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона — точно так же, как астронавты из США готовятся в России.

"Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегментов, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полет в космос", — добавили в госкорпорации.

Отмечается, что неподготовленный экипаж в космос никто не отправит. Поэтому организаторам как минимум придется изменить график тренировок Николая Чуба.
Николай Чуб пришел в российский отряд в 2012 году, он должен отправиться в космос впервые. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и еще одним новичком Андреем Федяевым они составят экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023-го.
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