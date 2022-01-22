https://ria.ru/20220122/viza-1769039377.html

В "Роскосмосе" прокомментировали отказ США в выдаче визы космонавту Чубу

В "Роскосмосе" прокомментировали отказ США в выдаче визы космонавту Чубу - РИА Новости, 22.01.2022

В "Роскосмосе" прокомментировали отказ США в выдаче визы космонавту Чубу

Отказ в выдаче визы в США Николаю Чубу угрожает безопасности миссии российского космонавта на Международной космической станции, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:38

2022-01-22T11:38

2022-01-22T14:39

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роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отказ в выдаче визы в США Николаю Чубу угрожает безопасности миссии российского космонавта на Международной космической станции, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации", — говорится в релизе.Традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона — точно так же, как астронавты из США готовятся в России.Отмечается, что неподготовленный экипаж в космос никто не отправит. Поэтому организаторам как минимум придется изменить график тренировок Николая Чуба.Николай Чуб пришел в российский отряд в 2012 году, он должен отправиться в космос впервые. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и еще одним новичком Андреем Федяевым они составят экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023-го.

https://ria.ru/20220120/kosmos-1768695350.html

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сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, наса, николай чуб