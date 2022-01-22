https://ria.ru/20220122/vaktsinatsiya-1769078279.html

Глава Федерации еврейских общин России призвал срочно привиться от COVID-19

Глава Федерации еврейских общин России призвал срочно привиться от COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022

Глава Федерации еврейских общин России призвал срочно привиться от COVID-19

Прививка от коронавируса – единственное средство остановить эпидемию, а для евреев - возможность спасти душу, поэтому верующим нужно "как можно скорее... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T18:59

2022-01-22T18:59

2022-01-22T19:05

религия

федерация еврейских общин россии

александр бородай

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прививка от коронавируса – единственное средство остановить эпидемию, а для евреев - возможность спасти душу, поэтому верующим нужно "как можно скорее вакцинироваться", заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в чрезвычайном обращении к гражданам "в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в нашей стране"."Если у вас нет медицинских противопоказаний, то беру на себя ответственность обратиться к вам с призывом как можно скорее пойти и сделать прививку любой из лицензированных и доступных в вашем регионе вакцин", - сказал Борода в своем обращении в еврейском религиозно-культурном центре "Жуковка". Видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.По словам раввина, "всеобщая вакцинация - единственный способ сохранить жизни сотням тысяч людей и остановить смертоносную эпидемию". Он посоветовал опираться на мнение врачей, а если их мнения расходятся, "прислушиваться к мнению большинства и самым авторитетным специалистам"."С прискорбием мы замечаем, что жертвами коронавируса становятся совсем молодые люди — те, кто надеялся на силу своего организма и иммунитета. Самым ужасающим фактом оказалась смертность детей от ковида - и сегодня каждый непривитый взрослый является потенциально опасным для них и, можно сказать, берет на себя ответственность за трагические последствия", - предупредил раввин.Он напомнил, что Тора "категорична в вопросах сохранения жизни и здоровья" - и ради этого верующие "не только могут, но и обязаны нарушить практически все заповеди"."Одна из трех заповедей, которую мы не имеем право нарушить, - это убийство другого человека, так как "его кровь не краснее твоей". Таким образом, прививка - это двойной "пикуах нефеш", "спасение души". Так как, будучи привитыми, мы не только оберегаем себя, но также перестаем быть смертельно опасными для окружающих… Мы можем точно сказать, что вакцинация является своеобразной оградой: мы делаем прививку не только для сохранения своей жизни, но и для сохранения своей души, чтобы "не допустить пролития крови" по нашей вине", - объяснил раввин.Таким, образом, согласно еврейскому закону, продолжает Борода, "важнейший аргумент за вакцинацию – это ее способность прекратить эпидемию и спасти множество жизней". "Именно вакцинация показывает, насколько развита наша взаимная ответственность, свидетельствует о нашей праведности и нравственности. Мы знаем, что если вред угрожает не одному, а многим людям, нам заповедано сделать все, что в наших силах, чтобы нейтрализовать опасность", - заключил президент ФЕОР.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html

https://ria.ru/20220118/veduschiy-1768458399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Единственный способ сохранить жизни" – раввин Борода призвал привиться от COVID-19 "Единственный способ сохранить жизни" – раввин Борода призвал привиться от COVID-19 2022-01-22T18:59 true PT4M08S

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федерация еврейских общин россии, александр бородай