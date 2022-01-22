https://ria.ru/20220122/proisshestvie-1769031190.html

Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели рожениц в Северной Осетии

Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели рожениц в Северной Осетии - РИА Новости, 22.01.2022

Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели рожениц в Северной Осетии

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки из-за гибели восьми рожениц в Правобережной районной больнице в Северной... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:01

2022-01-22T10:01

2022-01-22T10:01

распространение коронавируса

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки из-за гибели восьми рожениц в Правобережной районной больнице в Северной Осетии, сообщается на сайте ведомства.По данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе.По данному факту, как сообщается на сайте СК РФ, проводится доследственная проверка. Вместе с тем, родственники погибших направили обращение на имя председателя ведомства"Главой ведомства Александром Ивановичем Бастрыкиным ... поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220121/osetiya-1769003947.html

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577052081.html

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