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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/proisshestvie-1769031190.html
Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели рожениц в Северной Осетии
Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели рожениц в Северной Осетии - РИА Новости, 22.01.2022
Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели рожениц в Северной Осетии
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки из-за гибели восьми рожениц в Правобережной районной больнице в Северной... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:01
2022-01-22T10:01
распространение коронавируса
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки из-за гибели восьми рожениц в Правобережной районной больнице в Северной Осетии, сообщается на сайте ведомства.По данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе.По данному факту, как сообщается на сайте СК РФ, проводится доследственная проверка. Вместе с тем, родственники погибших направили обращение на имя председателя ведомства"Главой ведомства Александром Ивановичем Бастрыкиным ... поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220121/osetiya-1769003947.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:01 22.01.2022
 
Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели рожениц в Северной Осетии

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели восьми рожениц в Северной Осетии

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки из-за гибели восьми рожениц в Правобережной районной больнице в Северной Осетии, сообщается на сайте ведомства.
По данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе.
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По данному факту, как сообщается на сайте СК РФ, проводится доследственная проверка. Вместе с тем, родственники погибших направили обращение на имя председателя ведомства
"Главой ведомства Александром Ивановичем Бастрыкиным ... поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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