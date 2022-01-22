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Биография Айсена Николаева
Биография Айсена Николаева - РИА Новости, 22.01.2022
Биография Айсена Николаева
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Вырос в Верхневилюйске (Якутия). РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T04:17
2022-01-22T04:17
справки
ленинград
айсен николаев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Вырос в Верхневилюйске (Якутия).В 1994 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова по специальности "физик" и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "финансовый менеджмент". В 1994 году начал работать в финансовой корпорации САПИ.С 1995 года – заместитель председателя правления КБ "Алмазэргиэнбанк", вице-президент финансовой корпорации САПИ (по совместительству). В 1998 году стал председателем правления АКБ "Алмазэргиэнбанк".В 1997 году был избран депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии по одномандатному Оленекскому округу, став самым молодым депутатом в истории якутского парламента (25 лет). Работал в комиссии Палаты Республики по правам человека, внешней и внутренней политике, межнациональным отношениям, по делам малочисленных народов, общественных объединений и политических партий.В 2002 году был переизбран депутатом Ил Тумэн. Возглавлял бюджетный комитет парламента.С 2004 года – министр финансов Якутии. В 2007 году Айсен Николаев был назначен руководителем администрации президента и правительства Якутии.С мая 2011 года – первый заместитель председателя правительства Якутии. Курировал вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций.4 марта 2012 года Айсен Николаев был избран главой городского округа "город Якутск".10 сентября 2017 года был переизбран на эту должность.28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Айсена Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев победил с результатом 71,40% голосов. 27 сентября 2018 года вступил в должность.Член Генерального совета партии "Единая Россия", секретарь Якутского регионального отделения партии. Имеет почетное звание "Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) ". Возглавляет Федерацию спортивной борьбы Республики Саха (Якутия). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, ленинград, айсен николаев
04:17 22.01.2022
 

Биография Айсена Николаева

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Вырос в Верхневилюйске (Якутия).
В 1994 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова по специальности "физик" и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "финансовый менеджмент".
В 1994 году начал работать в финансовой корпорации САПИ.
С 1995 года – заместитель председателя правления КБ "Алмазэргиэнбанк", вице-президент финансовой корпорации САПИ (по совместительству). В 1998 году стал председателем правления АКБ "Алмазэргиэнбанк".
В 1997 году был избран депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии по одномандатному Оленекскому округу, став самым молодым депутатом в истории якутского парламента (25 лет).
Работал в комиссии Палаты Республики по правам человека, внешней и внутренней политике, межнациональным отношениям, по делам малочисленных народов, общественных объединений и политических партий.
В 2002 году был переизбран депутатом Ил Тумэн. Возглавлял бюджетный комитет парламента.
С 2004 года – министр финансов Якутии.
В 2007 году Айсен Николаев был назначен руководителем администрации президента и правительства Якутии.
С мая 2011 года – первый заместитель председателя правительства Якутии. Курировал вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций.
4 марта 2012 года Айсен Николаев был избран главой городского округа "город Якутск".
10 сентября 2017 года был переизбран на эту должность.
28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Айсена Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии.
9 сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев победил с результатом 71,40% голосов.
27 сентября 2018 года вступил в должность.
Член Генерального совета партии "Единая Россия", секретарь Якутского регионального отделения партии.
Имеет почетное звание "Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) ".
Возглавляет Федерацию спортивной борьбы Республики Саха (Якутия).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛенинградАйсен Николаев
 
 
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