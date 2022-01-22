Дуров предрек смерть экономике из-за запрета криптовалюты

11:42 22.01.2022 (обновлено: 11:45 22.01.2022)
Дуров раскритиковал идею запретить в России криптовалюты
Павел Дуров предупредил о смерти высокотехничной экономики из-за запрета криптовалюты
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты затормозит развитие высокотехничной экономики. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале.
"Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. <...> Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", — уверен он.
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Также Дуров охарактеризовал идею "тотального запрета на криптовалюты" фразой "выплеснуть с водой и ребенка" и напомнил, что Россия удерживает лидерство в сфере блокчейн-технологий.
"Россия сегодня — один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики", — добавил он.
Ранее Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также разработать механизмы блокировки операций и определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер. ЦБ последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.
С прошлого года закон запрещает компаниям и физлицам в России использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами. Объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около пяти миллиардов долларов, или 350 миллиардов рублей. Объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты незначителен.