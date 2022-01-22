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https://ria.ru/20220122/kriptovalyuta-1769039788.html
Дуров предрек смерть экономике из-за запрета криптовалюты
Дуров раскритиковал идею запретить в России криптовалюты - РИА Новости, 22.01.2022
Дуров предрек смерть экономике из-за запрета криптовалюты
Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты затормозит развитие высокотехничной экономики. Об этом заявил основатель Telegram Павел... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:42
2022-01-22T11:45
экономика
технологии
павел дуров
центральный банк рф (цб рф)
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты затормозит развитие высокотехничной экономики. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале."Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. &lt;...&gt; Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", — уверен он.Также Дуров охарактеризовал идею "тотального запрета на криптовалюты" фразой "выплеснуть с водой и ребенка" и напомнил, что Россия удерживает лидерство в сфере блокчейн-технологий."Россия сегодня — один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики", — добавил он.Ранее Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также разработать механизмы блокировки операций и определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер. ЦБ последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.С прошлого года закон запрещает компаниям и физлицам в России использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами. Объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около пяти миллиардов долларов, или 350 миллиардов рублей. Объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты незначителен.
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экономика, технологии, павел дуров, центральный банк рф (цб рф), telegram (приложение), россия
11:42 22.01.2022 (обновлено: 11:45 22.01.2022)
 
Дуров раскритиковал идею запретить в России криптовалюты

Павел Дуров предупредил о смерти высокотехничной экономики из-за запрета криптовалюты

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты затормозит развитие высокотехничной экономики. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале.
"Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. <...> Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", — уверен он.
Электронная валюта биткоин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:13
ЦБ предложил запретить криптовалюту и майнинг
Также Дуров охарактеризовал идею "тотального запрета на криптовалюты" фразой "выплеснуть с водой и ребенка" и напомнил, что Россия удерживает лидерство в сфере блокчейн-технологий.
"Россия сегодня — один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики", — добавил он.
Ранее Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также разработать механизмы блокировки операций и определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер. ЦБ последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.
С прошлого года закон запрещает компаниям и физлицам в России использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами. Объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около пяти миллиардов долларов, или 350 миллиардов рублей. Объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты незначителен.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
09:30
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют
 
ЭкономикаТехнологииПавел ДуровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Telegram (приложение)Россия
 
 
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