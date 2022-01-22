https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769054214.html

В Узбекистане зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Узбекистане зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022

В Узбекистане зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1390 – это новый максимум с выявления первого случая в стране в марте 2020... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T14:31

2022-01-22T14:31

2022-01-22T14:31

распространение коронавируса

в мире

узбекистан

astrazeneca

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 22 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1390 – это новый максимум с выявления первого случая в стране в марте 2020 года, данный показатель растет уже четвертый день подряд, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.Минздрав 9 января заявил, что в стране выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"."В пятницу коронавирус в Узбекистане был диагностирован у 1390 человек, достигнув максимального уровня с начала пандемии. Общее число заболевших составило 212 289", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Прежний максимум был отмечен 20 января этого года - 1321 инфицированных. В ведомстве добавили, что этот показатель растет уже четвертый день.По данным пресс-службы, в пятницу от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1536.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 202 149. Вчера из больниц были выписаны 437 человек. Сейчас на лечении находятся 8604 пациента с COVID-19 при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской вакциной AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время полный курс вакцинации прошли более 14 миллионов человек (почти 67% взрослого населения).

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в мире, узбекистан, astrazeneca , коронавирус covid-19