https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038937.html
В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выздоровели 25 525 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:35
2022-01-22T11:35
2022-01-22T11:35
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 25 525 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 25 525 человек, или на 3,3% больше по сравнению с 21 января 2022", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038794.html
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В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19