https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038937.html

В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022

В России за сутки выздоровели 25 525 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России выздоровели 25 525 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:35

2022-01-22T11:35

2022-01-22T11:35

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 25 525 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 25 525 человек, или на 3,3% больше по сравнению с 21 января 2022", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038794.html

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