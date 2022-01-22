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В ДНР не исключили новых задержаний людей украинскими силовиками
В ДНР не исключили новых задержаний людей украинскими силовиками - РИА Новости, 22.01.2022
В ДНР не исключили новых задержаний людей украинскими силовиками
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова не исключает, что украинские силовики активизируют задержания людей для формирования... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:06
2022-01-22T10:10
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
дарья морозова
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова не исключает, что украинские силовики активизируют задержания людей для формирования "банка обмена" пленными между ДНР и Киевом."Действительно, это возможно. Активизация боевых действий может привести к увеличению количества задержаний. Особенно учитывая заявление представителя Украины на переговорах гуманитарной группы в ходе одного из последних заседаний 2021 года о том, что "скоро на Украине появится новые пленные". Я могу расценить это как прямую угрозу", - сказала РИА Новости Морозова.Она также сообщила, что координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу Шарлотта Реландер конфиденциально пообщалась на территории ДНР с удерживаемыми, которых Киев включил в списки разыскиваемых."Госпожа Реландер посетила удерживаемых лиц, которых разыскивает украинская сторона. Она смогла визуально оценить их состояние здоровья. Ей была предоставлена возможность пообщаться с ними конфиденциально и задать интересующие вопросы", - сказала Морозова.Также она отметила, что Реландер пообщалась с ранее освобождёнными в ходе обменов 2019-2020 годов сторонниками ДНР и родственниками пропавших без вести. Кроме того, координатор от ОБСЕ посетила больницу и два детских сада, которые активно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.Ранее в аппарате омбудсмена сообщили, что на территорию ДНР с рабочим визитом прибыла координатор подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Шарлотта Реландер. В настоящее время визит закончен, и она покинула территорию республики.
https://ria.ru/20220122/donbass-1769031578.html
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, дарья морозова, обсе, ситуация в днр и лнр
10:06 22.01.2022 (обновлено: 10:10 22.01.2022)
 
В ДНР не исключили новых задержаний людей украинскими силовиками

В ДНР не исключили новых задержаний людей украинскими силовиками для "банка обмена"

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова не исключает, что украинские силовики активизируют задержания людей для формирования "банка обмена" пленными между ДНР и Киевом.
"Действительно, это возможно. Активизация боевых действий может привести к увеличению количества задержаний. Особенно учитывая заявление представителя Украины на переговорах гуманитарной группы в ходе одного из последних заседаний 2021 года о том, что "скоро на Украине появится новые пленные". Я могу расценить это как прямую угрозу", - сказала РИА Новости Морозова.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
10:04
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Она также сообщила, что координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу Шарлотта Реландер конфиденциально пообщалась на территории ДНР с удерживаемыми, которых Киев включил в списки разыскиваемых.
"Госпожа Реландер посетила удерживаемых лиц, которых разыскивает украинская сторона. Она смогла визуально оценить их состояние здоровья. Ей была предоставлена возможность пообщаться с ними конфиденциально и задать интересующие вопросы", - сказала Морозова.
Также она отметила, что Реландер пообщалась с ранее освобождёнными в ходе обменов 2019-2020 годов сторонниками ДНР и родственниками пропавших без вести. Кроме того, координатор от ОБСЕ посетила больницу и два детских сада, которые активно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ранее в аппарате омбудсмена сообщили, что на территорию ДНР с рабочим визитом прибыла координатор подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Шарлотта Реландер. В настоящее время визит закончен, и она покинула территорию республики.
Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 17:07
В ДНР назвали желание США объявить их террористами абсурдом
 
В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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