https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768894134.html

Лавров не ждет прорывов от встречи с Блинкеном

Лавров не ждет прорывов от встречи с Блинкеном - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров не ждет прорывов от встречи с Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ждет от Вашингтона конкретных ответов... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:08

2022-01-21T13:08

2022-01-21T13:35

сергей лавров

энтони блинкен

в мире

сша

москва

нато

совет россия-нато

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae2cb1897eda956868851a928fe406f7.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ждет от Вашингтона конкретных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности."Вы упомянули в одном из недавних ваших заявлений в ходе европейского турне, что от этой встречи вы не ждете прорыва. Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи. Мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны", - сказал Лавров, открывая встречу с Блинкеном."Мне будет очень интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства", - добавил министр.Ожидается, что основным вопросом на переговорах Лаврова и Блинкена в Женеве станут российские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести дипломатию и диалог.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768896171.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, энтони блинкен, в мире, сша, москва, нато, совет россия-нато, обсе, россия