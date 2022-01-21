13:08 21.01.2022 (обновлено: 13:35 21.01.2022)
Лавров не ждет прорывов от встречи с Блинкеном
Глава МИД Лавров сообщил, что не ждет прорывов от встречи с Блинкеном
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
Флаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ждет от Вашингтона конкретных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.
"Вы упомянули в одном из недавних ваших заявлений в ходе европейского турне, что от этой встречи вы не ждете прорыва. Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи. Мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны", - сказал Лавров, открывая встречу с Блинкеном.
"Мне будет очень интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства", - добавил министр.
Ожидается, что основным вопросом на переговорах Лаврова и Блинкена в Женеве станут российские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести дипломатию и диалог.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.