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Москвичи сдали на утилизацию более 20,1 тысячи хвойных деревьев
Москвичи сдали на утилизацию более 20,1 тысячи хвойных деревьев - РИА Новости, 21.01.2022
Москвичи сдали на утилизацию более 20,1 тысячи хвойных деревьев
Москвичи сдали на утилизацию более 20,1 тысячи хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:54
2022-01-21T09:54
2022-01-21T09:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
московская область (подмосковье)
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москвичи сдали на утилизацию более 20,1 тысячи хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Акция пользуется популярностью у жителей столицы, в этом году она проходит уже в седьмой раз. До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что главная цель акции "Елочный круговорот" - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов."С начала мероприятия москвичи сдали более 20,1 тысячи новогодних деревьев. Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
https://ria.ru/20220121/moskva-1768850873.html
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общество, московская область (подмосковье), петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москвичи сдали на утилизацию более 20,1 тысячи хвойных деревьев
Москвичи сдали на утилизацию более 20,1 тысячи деревьев в рамках "Елочного круговорота"