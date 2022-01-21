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Лавров "почти уверен", что в письменном ответе США будет пассаж про Украину
Лавров "почти уверен", что в письменном ответе США будет пассаж про Украину - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров "почти уверен", что в письменном ответе США будет пассаж про Украину
США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:05
2022-01-21T15:35
в мире
украина
сша
сергей лавров
москва
россия
нато
совет россия-нато
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ, вместе с тем я почти уверен, что в письменном ответе США будет пассаж про Украину, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США."Я почти уверен, что каким-то образом так или иначе там Украина тоже прозвучит. Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - отметил Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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в мире, украина, сша, сергей лавров, москва, россия, нато, совет россия-нато
15:05 21.01.2022 (обновлено: 15:35 21.01.2022)
 
Лавров "почти уверен", что в письменном ответе США будет пассаж про Украину

Глава МИД Лавров "почти уверен", что в письменном ответе США будет пассаж про Украину

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ, вместе с тем я почти уверен, что в письменном ответе США будет пассаж про Украину, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
"Я почти уверен, что каким-то образом так или иначе там Украина тоже прозвучит. Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - отметил Лавров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
Солдат британского спецназа - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
13:55
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В миреУкраинаСШАСергей ЛавровМоскваРоссияНАТОСовет Россия-НАТО
 
 
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