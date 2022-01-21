https://ria.ru/20220121/tver-1768950783.html

В Твери благоустроят территорию возле Спасо-Преображенского собора

В Твери благоустроят территорию возле Спасо-Преображенского собора - РИА Новости, 21.01.2022

В Твери благоустроят территорию возле Спасо-Преображенского собора

В Твери благоустроят территорию возле восстановленного Спасо-Преображенского собора, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:54

2022-01-21T16:54

2022-01-21T16:54

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 21 янв – РИА Новости. В Твери благоустроят территорию возле восстановленного Спасо-Преображенского собора, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным князем Михаилом Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В 1935 году собор был взорван советскими властями.Возрождение Спасо-Преображенского собора Твери на историческом месте на Соборной площажи в центре города началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке жителей и благотворительного фонда "Собор". 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошло первое богослужение.В пятницу губернатор области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обсудили вопросы продолжения работ по восстановлению кафедрального собора. На данный момент на территории храма продолжаются строительные работы.На встрече также обсуждался вопрос об экспонатах для музея собора, определен перечень уникальных предметов. В выставочных залах будут созданы условия для безопасного хранения экспонатов.

https://ria.ru/20220119/kapremont-1768570072.html

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тверь, тверская область, игорь руденя