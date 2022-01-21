09:15 21.01.2022 (обновлено: 12:06 21.01.2022)
Чернышенко рассказал о турпоездках россиян в новогодние праздники
Вице-премьер Чернышенко: 12 миллионов россиян выбрали путешествие по стране на Новый год
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество россиян, которые предпочли отдых внутри страны на новогодние праздники за год выросло на 19%, в путешествие отправилось около 12 миллионов россиян, приводятся на сайте правительства РФ слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В аппарате вице-премьера отметили, что Ростуризм завершил подсчет туристических поездок, совершенных во время новогодних и рождественских каникул.
"Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 миллионов граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России. В прошлом году, напомню, их количество составило около 10 миллионов", - заявил Чернышенко, слова которого привели в сообщении.
"Наиболее востребованными традиционно стали экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых. Из года в год продолжает расти и количество туристов, предпочитающих горнолыжные курорты. В этом году их выбрало более 2 миллионов человек, что на 26% превышает прошлогодние показатели", - добавил вице-премьер.
Самыми популярными направлениями, по словам Чернышенко, стали черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, горные курорты Красной поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана, Калининградской области, термальные и оздоровительные курорты Тюмени и Ставрополья.
Вице-премьер также отметил, что загрузка отелей в праздники в среднем по стране составила 70%, а в отдельных регионах она достигла 98%. Средний срок проживания в средствах размещения длился три дня. Самыми продолжительными поездками у россиян стали путешествия на курорты Краснодарского края, на Байкал, Сахалин и в Калининград.