https://ria.ru/20220121/sugrob-1768831353.html

Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба

Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба - РИА Новости, 21.01.2022

Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба

Необходимо подготовить автомобиль к поездке по заснеженной дороге. В том числе, нужно переобуть машину в шипованные колеса. Важно также иметь при себе набор... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T02:15

2022-01-21T02:15

2022-01-21T02:15

общество

зима

авилон

авто

россия

игорь боярский

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Необходимо подготовить автомобиль к поездке по заснеженной дороге. В том числе, нужно переобуть машину в шипованные колеса. Важно также иметь при себе набор инструментов с лопатой, домкратом, тросом и антипробуксовочными цепями на случай, если вы попали в снежную ловушку, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Игорь Боярский.Что касается антипробуксовочных цепей, специалист порекомендовал надевать их заранее, надеть цепи, если машина уже застряла в снегу, намного сложнее, подчеркнул собеседник агентства и предупредил, что ни в коем случае нельзя буксовать.Чем больше вы буксуете, тем сильнее закапываете свой автомобиль, и выбраться будет сложнее, добавил Боярский.

https://ria.ru/20220120/shiny-1768651048.html

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общество, зима, авилон , авто, россия, игорь боярский