Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба
Эксперт Боярский: вытащить машину из сугроба помогут лопата, домкрат, трос и цепи
Ззанесенный снегом автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Необходимо подготовить автомобиль к поездке по заснеженной дороге. В том числе, нужно переобуть машину в шипованные колеса. Важно также иметь при себе набор инструментов с лопатой, домкратом, тросом и антипробуксовочными цепями на случай, если вы попали в снежную ловушку, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Игорь Боярский.
"Если у вас машина "села" на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять ее. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нем. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат, поднять колесо, и уже после что-то подложить под само колесо", — посоветовал автоэксперт.
Что касается антипробуксовочных цепей, специалист порекомендовал надевать их заранее, надеть цепи, если машина уже застряла в снегу, намного сложнее, подчеркнул собеседник агентства и предупредил, что ни в коем случае нельзя буксовать.
Чем больше вы буксуете, тем сильнее закапываете свой автомобиль, и выбраться будет сложнее, добавил Боярский.