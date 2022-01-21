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Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба
Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба - РИА Новости, 21.01.2022
Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба
Необходимо подготовить автомобиль к поездке по заснеженной дороге. В том числе, нужно переобуть машину в шипованные колеса. Важно также иметь при себе набор... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T02:15
2022-01-21T02:15
общество
зима
авилон
авто
россия
игорь боярский
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Необходимо подготовить автомобиль к поездке по заснеженной дороге. В том числе, нужно переобуть машину в шипованные колеса. Важно также иметь при себе набор инструментов с лопатой, домкратом, тросом и антипробуксовочными цепями на случай, если вы попали в снежную ловушку, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Игорь Боярский.Что касается антипробуксовочных цепей, специалист порекомендовал надевать их заранее, надеть цепи, если машина уже застряла в снегу, намного сложнее, подчеркнул собеседник агентства и предупредил, что ни в коем случае нельзя буксовать.Чем больше вы буксуете, тем сильнее закапываете свой автомобиль, и выбраться будет сложнее, добавил Боярский.
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общество, зима, авилон , авто, россия, игорь боярский
02:15 21.01.2022
 
Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба

Эксперт Боярский: вытащить машину из сугроба помогут лопата, домкрат, трос и цепи

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗзанесенный снегом автомобиль
Ззанесенный снегом автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ззанесенный снегом автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Необходимо подготовить автомобиль к поездке по заснеженной дороге. В том числе, нужно переобуть машину в шипованные колеса. Важно также иметь при себе набор инструментов с лопатой, домкратом, тросом и антипробуксовочными цепями на случай, если вы попали в снежную ловушку, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Игорь Боярский.
"Если у вас машина "села" на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять ее. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нем. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат, поднять колесо, и уже после что-то подложить под само колесо", — посоветовал автоэксперт.
Что касается антипробуксовочных цепей, специалист порекомендовал надевать их заранее, надеть цепи, если машина уже застряла в снегу, намного сложнее, подчеркнул собеседник агентства и предупредил, что ни в коем случае нельзя буксовать.
Чем больше вы буксуете, тем сильнее закапываете свой автомобиль, и выбраться будет сложнее, добавил Боярский.
Шиномонтаж - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 04:15
Автоэксперт объяснил, как правильно накачать шины зимой
 
ОбществоЗимаАвилонАвтоРоссияИгорь Боярский
 
 
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