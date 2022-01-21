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Культура
https://ria.ru/20220121/rasputin-1768777918.html
Злодей и чудотворец. Как в мировом кино показывают Распутина
Злодей и чудотворец. Как в мировом кино показывают Распутина - РИА Новости, 21.01.2022
Злодей и чудотворец. Как в мировом кино показывают Распутина
Один из самых таинственных персонажей российской истории родился 21 января. Роль Григория Ефимовича Распутина-Новых в событиях начала XX века можно расценивать... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T08:00
2022-01-21T08:13
культура
голливуд
григорий распутин
кристофер ли
алан рикман
кино и сериалы
робер оссейн
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Один из самых таинственных персонажей российской истории родился 21 января. Роль Григория Ефимовича Распутина-Новых в событиях начала XX века можно расценивать очень по-разному — неудивительно, что фольклор превратил монаха в антигероя, творящего зло в самых невероятных ситуациях. О том, как показывают Распутина в комедийном боевике "King’s Man: Начало" и мировом кинематографе, — в материале РИА Новости.Ра-ра-распутинБез песни группы Boney M про "любовника русской царицы" и "безумную русскую любовную машину" не обходится ни одна ностальгическая дискотека. Сами музыканты, понятное дело, в тонкостях истории не разбирались, а композицию создали по мотивам увиденных фильмов, тоже не отличавшихся документальной точностью. Зато фамилия героя отлично вписалась в бодрый припев, под который весело прыгало все население СССР. Было даже приятно, что музыканты из далекой ФРГ что-то такое слышали про нашего Распутина.Впрочем, современные певцы, похоже, знают и того меньше. Норвежская группа MHOO, будучи на гастролях в Польше, наткнулась в магазине на бутылку водки (помните, ту самую, которая "я вам подмигиваю"). Решили, что изображенный на ней мужик с огромной бородой, скорее всего, какой-то русский… пират. И написали про него песню с "йо-хо-хо" и прочим антуражем. Каково же было их удивление, когда на гастролях в России им объяснили, кто Распутин на самом деле. Музыканты впечатлились и теперь на каждом концерте рассказывают байку о собственной неграмотности. Примерно так же можно оценить почти всех сценаристов, использующих в сюжетах образ бородатого русского злодея.От чудотворца до ГришкиКто-то из современников считал его другом царской семьи, чудотворцем и целителем, умевшим бороться с приступами безнадежно больного цесаревича Алексея. Для кого-то, как для его убийцы Феликса Юсупова, он был зловещим препятствием на пути к императору, ближайшим советником с собственными интересами. Для советской пропаганды он стал "Гришкой Распутиным" — мракобесом и аферистом, героем карикатур и анекдотов. Но образ был столь ярким и мощным, что и сегодня зловещий старец — одна из наиболее колоритных фигур масскульта.При этом самого Распутина на кинопленку никто так и не снял — во всяком случае, кадры с ним пока не обнаружили. Так что создать из мертвеца легенду удалось довольно быстро. Не прикладывая даже особых усилий — анекдоты про "Гришку Распутина" ходили как в народе, так и в высшем свете, и, естественно, юный, но амбициозный кинематограф не мог пройти мимо такой фигуры.В период с 1916-го по 1917-й в России сняли с десяток фильмов о жизни Распутина. Что характерно, большинство изъяли из проката по цензурным соображениям, так как сюжет в основном строился вокруг многочисленных слухов об армии распутинских любовниц.Звезда экранного злодействаСерьезное появление экранного Распутина случилось в американской картине "Падение Романовых", где его сыграл знаменитый актер немого кино Эдвард Коннелли. Лента вошла в историю, поскольку была первым художественным фильмом о русской революции (в прокат она вышла буквально за несколько недель до событий октября 1917-го). К сожалению, остались от нее лишь пара кадров да афиши.Образ Распутина как злого гения царской семьи будет существовать в мировом кинематографе еще достаточно долго: в 30-е в Германии вышел фильм "Распутин и императрица", который даже номинировали на "Оскар" за "лучший литературный первоисточник".Картина снискала скандальную славу — она ужасно не понравилась княгине Ирине Романовой, жене князя Юсупова (которого в фильме предусмотрительно вывели под придуманной фамилией Чегодаев). Разразился суд, княгиня выиграла — ей и мужу выплатили компенсации. В пересчете на современные цены чета получила около трех миллионов долларов. Да еще из картины вырезали те сцены, смириться с которыми Юсуповы так и не смогли. Итогом процесса стала распространенная и поныне практика включения в титры плашки о том, что все события вымышлены, а совпадения случайны.В 60-е странного русского вспомнили вновь, но на этот раз акцент сместили на мистическую сторону его биографии. Каноническим образом надолго стал великий Кристофер Ли — специалист по экранным злодеям, ранее сыгравший Дракулу. В роли таинственного старца он предстал в фильме "Распутин, безумный монах". Собственно, этот довольно средненький ужастик, сдобренный блестящей игрой Ли, и положил начало многочисленным сюжетам о повелителе темных демонических сил.Правда, была попытка трезвого взгляда на историческую личность. В 1967-м знаменитый актер и режиссер Робер Оссейн снял картину "Я убил Распутина". В заглавной роли выступил еще один специалист по экранным злодеям — Герт Фрёбе, известный как Голдфингер в бондиане. В центре фильма снова оказалась драма убийства, инициированного Юсуповым и его соратниками, — фактически картина представляет собой исторический детектив. Режиссер поступил мудрее предшественников: вместе со сценарием отправился напрямую к Юсупову и попросил одобрения. Князь не только разрешил съемки, но и сыграл самого себя. В начале ленты он заявляет, что его личная ненависть к Распутину ничуть не утихла с годами.И все же демонический колдун для Голливуда был куда более привлекателен. Образ адского злодея, повелителя темных сил, окончательно закрепился за Распутиным после мультфильма "Анастасия". Там, собственно, он и заваривает всю кашу революционного переворота. Тему продолжили в экранизации комикса "Хэллбой", где Распутин возвращается на землю прямиком из преисподней, чтобы возглавить армию нечисти, жаждущей покорить мир.Впрочем, периодически возникали и новые достойные трактовки — как в телефильме Ули Эделя "Распутин" 1996 года, получившем сразу и "Эмми", и "Золотой глобус". Трагическая история падения царской семьи, рассказанная от имени цесаревича Алексея, пробирала до костей. А монах, сыгранный великим Аланом Рикманом, пожалуй, стал одним из лучших киновоплощений царского лекаря.Ну и последний на сегодня кинообраз Распутина воплотил в фильме "King’s Man: Начало" еще один знаменитый британец — Рис Иванс. Здесь он — один из тайных агентов сети, желающей развязать мировую войну. Персонаж, конечно, карикатурный и ровно такой же комиксовый, как и прежние злодеи из массового блокбастерного кино. Но важно другое. Таинственный человек, наделенный сверхъестественными способностями, имевший безусловное влияние на семью последнего русского царя, до сих пор остается ярким и значимым для мировой массовой культуры. И этот факт говорит сам за себя.
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голливуд, григорий распутин, кристофер ли, алан рикман, кино и сериалы, робер оссейн
08:00 21.01.2022 (обновлено: 08:13 21.01.2022)
 

Злодей и чудотворец. Как в мировом кино показывают Распутина

© 20th Century Studios (2021)Рис Иванс в роли Григория Распутина в фильме "King’s Man: Начало"
Рис Иванс в роли Григория Распутина в фильме King’s Man: Начало
© 20th Century Studios (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Один из самых таинственных персонажей российской истории родился 21 января. Роль Григория Ефимовича Распутина-Новых в событиях начала XX века можно расценивать очень по-разному — неудивительно, что фольклор превратил монаха в антигероя, творящего зло в самых невероятных ситуациях. О том, как показывают Распутина в комедийном боевике "King’s Man: Начало" и мировом кинематографе, — в материале РИА Новости.

Ра-ра-распутин

Без песни группы Boney M про "любовника русской царицы" и "безумную русскую любовную машину" не обходится ни одна ностальгическая дискотека. Сами музыканты, понятное дело, в тонкостях истории не разбирались, а композицию создали по мотивам увиденных фильмов, тоже не отличавшихся документальной точностью. Зато фамилия героя отлично вписалась в бодрый припев, под который весело прыгало все население СССР. Было даже приятно, что музыканты из далекой ФРГ что-то такое слышали про нашего Распутина.
Впрочем, современные певцы, похоже, знают и того меньше. Норвежская группа MHOO, будучи на гастролях в Польше, наткнулась в магазине на бутылку водки (помните, ту самую, которая "я вам подмигиваю"). Решили, что изображенный на ней мужик с огромной бородой, скорее всего, какой-то русский… пират. И написали про него песню с "йо-хо-хо" и прочим антуражем.
Каково же было их удивление, когда на гастролях в России им объяснили, кто Распутин на самом деле. Музыканты впечатлились и теперь на каждом концерте рассказывают байку о собственной неграмотности. Примерно так же можно оценить почти всех сценаристов, использующих в сюжетах образ бородатого русского злодея.

От чудотворца до Гришки

Кто-то из современников считал его другом царской семьи, чудотворцем и целителем, умевшим бороться с приступами безнадежно больного цесаревича Алексея. Для кого-то, как для его убийцы Феликса Юсупова, он был зловещим препятствием на пути к императору, ближайшим советником с собственными интересами. Для советской пропаганды он стал "Гришкой Распутиным" — мракобесом и аферистом, героем карикатур и анекдотов. Но образ был столь ярким и мощным, что и сегодня зловещий старец — одна из наиболее колоритных фигур масскульта.
© РИА Новости / Фонд Исторического музея / Перейти в фотобанкГригорий Распутин
Григорий Распутин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Фонд Исторического музея
Перейти в фотобанк
Григорий Распутин
При этом самого Распутина на кинопленку никто так и не снял — во всяком случае, кадры с ним пока не обнаружили. Так что создать из мертвеца легенду удалось довольно быстро. Не прикладывая даже особых усилий — анекдоты про "Гришку Распутина" ходили как в народе, так и в высшем свете, и, естественно, юный, но амбициозный кинематограф не мог пройти мимо такой фигуры.
В период с 1916-го по 1917-й в России сняли с десяток фильмов о жизни Распутина. Что характерно, большинство изъяли из проката по цензурным соображениям, так как сюжет в основном строился вокруг многочисленных слухов об армии распутинских любовниц.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГригорий Распутин с группой придворных
Григорий Распутин с группой придворных дам. - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Григорий Распутин с группой придворных

Звезда экранного злодейства

Серьезное появление экранного Распутина случилось в американской картине "Падение Романовых", где его сыграл знаменитый актер немого кино Эдвард Коннелли. Лента вошла в историю, поскольку была первым художественным фильмом о русской революции (в прокат она вышла буквально за несколько недель до событий октября 1917-го). К сожалению, остались от нее лишь пара кадров да афиши.
© Iliodor Pictures Corp. (1917)Постер фильма "Падение Романовых"
Постер фильма Падение Романовых
© Iliodor Pictures Corp. (1917)
Постер фильма "Падение Романовых"
Образ Распутина как злого гения царской семьи будет существовать в мировом кинематографе еще достаточно долго: в 30-е в Германии вышел фильм "Распутин и императрица", который даже номинировали на "Оскар" за "лучший литературный первоисточник".
Картина снискала скандальную славу — она ужасно не понравилась княгине Ирине Романовой, жене князя Юсупова (которого в фильме предусмотрительно вывели под придуманной фамилией Чегодаев). Разразился суд, княгиня выиграла — ей и мужу выплатили компенсации. В пересчете на современные цены чета получила около трех миллионов долларов. Да еще из картины вырезали те сцены, смириться с которыми Юсуповы так и не смогли. Итогом процесса стала распространенная и поныне практика включения в титры плашки о том, что все события вымышлены, а совпадения случайны.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1932)Кадр из фильма "Распутин и императрица"
Кадр из фильма Распутин и императрица
1 из 2
Кадр из фильма "Распутин и императрица"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1932)
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1932)

Сцена из фильма "Распутин и императрица"

Кадр из фильма Распутин и императрица
2 из 2

Сцена из фильма "Распутин и императрица"

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1932)
1 из 2
Кадр из фильма "Распутин и императрица"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1932)
2 из 2

Сцена из фильма "Распутин и императрица"

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1932)
В 60-е странного русского вспомнили вновь, но на этот раз акцент сместили на мистическую сторону его биографии. Каноническим образом надолго стал великий Кристофер Ли — специалист по экранным злодеям, ранее сыгравший Дракулу. В роли таинственного старца он предстал в фильме "Распутин, безумный монах". Собственно, этот довольно средненький ужастик, сдобренный блестящей игрой Ли, и положил начало многочисленным сюжетам о повелителе темных демонических сил.
Правда, была попытка трезвого взгляда на историческую личность. В 1967-м знаменитый актер и режиссер Робер Оссейн снял картину "Я убил Распутина". В заглавной роли выступил еще один специалист по экранным злодеям — Герт Фрёбе, известный как Голдфингер в бондиане.
В центре фильма снова оказалась драма убийства, инициированного Юсуповым и его соратниками, — фактически картина представляет собой исторический детектив. Режиссер поступил мудрее предшественников: вместе со сценарием отправился напрямую к Юсупову и попросил одобрения. Князь не только разрешил съемки, но и сыграл самого себя. В начале ленты он заявляет, что его личная ненависть к Распутину ничуть не утихла с годами.
© Compania Generale Cinematografica (1967)Кадр из фильма "Я убил Распутина"
Кадр из фильма Я убил Распутина
© Compania Generale Cinematografica (1967)
Кадр из фильма "Я убил Распутина"
И все же демонический колдун для Голливуда был куда более привлекателен. Образ адского злодея, повелителя темных сил, окончательно закрепился за Распутиным после мультфильма "Анастасия".
© 20th Century Fox (1997)Кадр из мультфильма "Анастасия"
Кадр из мультфильма Анастасия
© 20th Century Fox (1997)
Кадр из мультфильма "Анастасия"
Там, собственно, он и заваривает всю кашу революционного переворота. Тему продолжили в экранизации комикса "Хэллбой", где Распутин возвращается на землю прямиком из преисподней, чтобы возглавить армию нечисти, жаждущей покорить мир.
© Dark Horse Entertainment (2004)Кадр из фильма "Хэллбой"
Кадр из фильма Хэллбой
© Dark Horse Entertainment (2004)
Кадр из фильма "Хэллбой"
Впрочем, периодически возникали и новые достойные трактовки — как в телефильме Ули Эделя "Распутин" 1996 года, получившем сразу и "Эмми", и "Золотой глобус". Трагическая история падения царской семьи, рассказанная от имени цесаревича Алексея, пробирала до костей. А монах, сыгранный великим Аланом Рикманом, пожалуй, стал одним из лучших киновоплощений царского лекаря.
© HBO Films (1996)Кадр из фильма "Распутин"
Кадр из фильма Распутин
© HBO Films (1996)
Кадр из фильма "Распутин"
Ну и последний на сегодня кинообраз Распутина воплотил в фильме "King’s Man: Начало" еще один знаменитый британец — Рис Иванс. Здесь он — один из тайных агентов сети, желающей развязать мировую войну.
© 20th Century Studios (2021)/Peter MountainНа съемках фильма "King’s Man: Начало"
На съемках фильма King’s Man: Начало
© 20th Century Studios (2021)/Peter Mountain
На съемках фильма "King’s Man: Начало"
Персонаж, конечно, карикатурный и ровно такой же комиксовый, как и прежние злодеи из массового блокбастерного кино. Но важно другое. Таинственный человек, наделенный сверхъестественными способностями, имевший безусловное влияние на семью последнего русского царя, до сих пор остается ярким и значимым для мировой массовой культуры. И этот факт говорит сам за себя.
Кадр из фильма 355
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