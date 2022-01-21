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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768657933.html
Названы вещи, которые чаще всего воруют у пассажиров круизных лайнеров
Названы вещи, которые чаще всего воруют у пассажиров круизных лайнеров - РИА Новости, 21.01.2022
Названы вещи, которые чаще всего воруют у пассажиров круизных лайнеров
Опытные туристы рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в круиз, потому что их часто воруют, сообщает Express. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:00
2022-01-21T04:00
туризм
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Опытные туристы рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в круиз, потому что их часто воруют, сообщает Express.Прежде всего, это украшения. Многие путешественники подтверждают: круизные лайнеры регулярно останавливаются в определенных местах, и воры знают об этом.Обручальные кольца и ценные вещи храните в сейфе в каюте, но никогда — в чемодане, откуда их могут похитить грабители, советует другая туристка."Лучше оставьте дорогие обручальные кольца дома, — рекомендует эксперт. — У нас с супругой есть запасные, которые мы носим в поездках".На берегу нужно быть осторожным. Перед выходом в город снимите золотые часы и украшения. Крупные суммы денег лучше оставьте на банковской карте."Снимите выданный на корабле браслет с руки, как и другие аксессуары, которые позволяют узнать в вас туриста. Тем самым вы убережете себя от внимания карманников", — советуют бывалые туристы.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html
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новости - туризм, круизы, туризм
04:00 21.01.2022
 
Названы вещи, которые чаще всего воруют у пассажиров круизных лайнеров

Опытные туристы рассказали, какие предметы во время круизов у них воровали чаще всего

© Fotolia / ViewApart Молодая пара с фотоаппаратом
Молодая пара с фотоаппаратом - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Fotolia / ViewApart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Опытные туристы рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в круиз, потому что их часто воруют, сообщает Express.
Прежде всего, это украшения. Многие путешественники подтверждают: круизные лайнеры регулярно останавливаются в определенных местах, и воры знают об этом.
Обручальные кольца и ценные вещи храните в сейфе в каюте, но никогда — в чемодане, откуда их могут похитить грабители, советует другая туристка.
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На берегу нужно быть осторожным. Перед выходом в город снимите золотые часы и украшения. Крупные суммы денег лучше оставьте на банковской карте.
"Снимите выданный на корабле браслет с руки, как и другие аксессуары, которые позволяют узнать в вас туриста. Тем самым вы убережете себя от внимания карманников", — советуют бывалые туристы.
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