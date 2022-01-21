https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768657933.html

Названы вещи, которые чаще всего воруют у пассажиров круизных лайнеров

Названы вещи, которые чаще всего воруют у пассажиров круизных лайнеров - РИА Новости, 21.01.2022

Названы вещи, которые чаще всего воруют у пассажиров круизных лайнеров

Опытные туристы рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в круиз, потому что их часто воруют, сообщает Express. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:00

2022-01-21T04:00

2022-01-21T04:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Опытные туристы рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в круиз, потому что их часто воруют, сообщает Express.Прежде всего, это украшения. Многие путешественники подтверждают: круизные лайнеры регулярно останавливаются в определенных местах, и воры знают об этом.Обручальные кольца и ценные вещи храните в сейфе в каюте, но никогда — в чемодане, откуда их могут похитить грабители, советует другая туристка."Лучше оставьте дорогие обручальные кольца дома, — рекомендует эксперт. — У нас с супругой есть запасные, которые мы носим в поездках".На берегу нужно быть осторожным. Перед выходом в город снимите золотые часы и украшения. Крупные суммы денег лучше оставьте на банковской карте."Снимите выданный на корабле браслет с руки, как и другие аксессуары, которые позволяют узнать в вас туриста. Тем самым вы убережете себя от внимания карманников", — советуют бывалые туристы.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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