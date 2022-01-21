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Эксперт сделал вывод по итогам переговоров Блинкена и Лаврова
Эксперт сделал вывод по итогам переговоров Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт сделал вывод по итогам переговоров Блинкена и Лаврова
Повестки дня у России и США расходятся, причем каждая из сторон имеет формальное основание избежать обсуждения вопросов, интересующих другую сторону, заявил РИА РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:52
2022-01-21T16:52
в мире
киев
сша
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Повестки дня у России и США расходятся, причем каждая из сторон имеет формальное основание избежать обсуждения вопросов, интересующих другую сторону, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женева.Лавров и Блинкен 21 января провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США."Хорошо, что такая встреча состоялась. Все-таки продолжение диалога, причем на уровне министров, - это важный индикатор готовности обеих сторон к продолжению общения. Конечно, было бы трудно ожидать, что эта встреча радикально что-то изменит, и мы увидели в ходе встречи, что повестки дня у сторон расходятся, притом каждая из сторон имеет формальное основание уйти от обсуждения вопросов, интересующих другую сторону", - сказал он.По словам Кортунова, США обеспокоены положением на российско-украинской границе, им не нравятся военные маневры с участием Белоруссии. "Они говорят о так называемой деэскалации, но формально Россия может сказать: извините, ребята, это наше внутренее дело, мы на своей территории, поэтому это не тема двусторонних переговоров", - пояснил эксперт.В свою очередь, если Россия ставит вопрос о нерасширении НАТО на Восток, тут уже Блинкен может сказать, что это тема для обсуждения в рамках Совета Россия - НАТО, а США не могут брать на себя ответственность вести переговоры от имени всего альянса, добавил эксперт.При этом если есть политическая воля к какому-то продвижению вперед, то существует набор вопросов, который относится к двусторонней повестке дня, например, неразмещение новых ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220121/mid-1768872491.html
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в мире, киев, сша, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, россия
16:52 21.01.2022
 
Эксперт сделал вывод по итогам переговоров Блинкена и Лаврова

Эксперт Кортунов о переговорах Лаврова и Блинкена: повестки дня у России и США расходятся

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Повестки дня у России и США расходятся, причем каждая из сторон имеет формальное основание избежать обсуждения вопросов, интересующих другую сторону, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женева.
Лавров и Блинкен 21 января провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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"Хорошо, что такая встреча состоялась. Все-таки продолжение диалога, причем на уровне министров, - это важный индикатор готовности обеих сторон к продолжению общения. Конечно, было бы трудно ожидать, что эта встреча радикально что-то изменит, и мы увидели в ходе встречи, что повестки дня у сторон расходятся, притом каждая из сторон имеет формальное основание уйти от обсуждения вопросов, интересующих другую сторону", - сказал он.
По словам Кортунова, США обеспокоены положением на российско-украинской границе, им не нравятся военные маневры с участием Белоруссии. "Они говорят о так называемой деэскалации, но формально Россия может сказать: извините, ребята, это наше внутренее дело, мы на своей территории, поэтому это не тема двусторонних переговоров", - пояснил эксперт.
В свою очередь, если Россия ставит вопрос о нерасширении НАТО на Восток, тут уже Блинкен может сказать, что это тема для обсуждения в рамках Совета Россия - НАТО, а США не могут брать на себя ответственность вести переговоры от имени всего альянса, добавил эксперт.
При этом если есть политическая воля к какому-то продвижению вперед, то существует набор вопросов, который относится к двусторонней повестке дня, например, неразмещение новых ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.
"Эти решения могут быть приняты США и РФ самостоятельно, это тема для двустороннего диалога. Таких вопросов можно найти несколько, притом, конечно, мы все понимаем, мнение США может оказаться очень существенным и для позиции НАТО, и для позиции Киева", - заключил Кортунов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСШАНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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