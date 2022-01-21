Аваков резко отреагировал на заявление Зеленского об "оккупации" Харькова
Аваков призвал Зеленского быть осторожнее с заявлениями об "оккупации" Россией Харькова
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому быть осторожнее с заявлениями об угрозе оккупации Харькова.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что вторжение РФ может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупированным" Харьков.
"Отстояли в 2014. Если придется - отстоим и сейчас. Осторожнее со словами, господин президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами. Говорите честно с людьми - не про шашлыки, а по-взрослому: что есть, какие угрозы и что мы делаем! Угрозы реальны, риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014", - написал Аваков в Telegram в пятницу.
По его мнению, и власть, и оппозиция станут рука об руку и защитят и Харьков, и страну. "В этом вопросе нет и не может быть оппозиций. Харьков был и будет украинским городом", - считает экс-глава МВД.
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В пятницу мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города и заверил, что здесь готовы дать отпор.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.