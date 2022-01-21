Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/obvineniya-1768831768.html
США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair - РИА Новости, 21.01.2022
США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
Власти США выдвинули обвинения против нескольких должностных лиц в Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T00:44
2022-01-21T02:39
в мире
сша
белоруссия
министерство юстиции сша
ryanair
вашингтон
вильнюс
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733687710_0:289:2961:1955_1920x0_80_0_0_738bfaed28467256c3fa0da7e6970c18.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Власти США выдвинули обвинения против нескольких должностных лиц в Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, говорится в распространенном заявлении американского минюста.В частности, власти США подозревают некоторых белорусских чиновников в том, что те "сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста диссидента".Обвинения выдвинуты против главы "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии.Обвиняемые, как уточняется, находятся на свободе."США надеются на сотрудничество с нашими иностранными партнерами, чтобы привлечь их к ответственности", — заявили в американском ведомстве.ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование своего воздушного пространства и аэропортов самолетами авиаперевозчиков республики.
https://ria.ru/20220119/ryanair-1768475174.html
https://ria.ru/20220111/pilot-1767413468.html
сша
белоруссия
вашингтон
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733687710_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_93672ed2854c1da39525b03473233f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, министерство юстиции сша, ryanair, вашингтон, вильнюс, евросоюз, международная организация гражданской авиации, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
00:44 21.01.2022 (обновлено: 02:39 21.01.2022)
 
США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair

Минюст США выдвинул обвинения против белорусских чиновников из-за посадки самолета Ryanair

© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Власти США выдвинули обвинения против нескольких должностных лиц в Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, говорится в распространенном заявлении американского минюста.
В частности, власти США подозревают некоторых белорусских чиновников в том, что те "сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста диссидента".
Обвинения выдвинуты против главы "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии.

"Эти лица обвиняются в сговоре с целью совершения акта воздушного пиратства, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США", указали в минюсте США.

Обвиняемые, как уточняется, находятся на свободе.
"США надеются на сотрудничество с нашими иностранными партнерами, чтобы привлечь их к ответственности", — заявили в американском ведомстве.
Пресс-конференция по ситуации с Ryanair в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 02:44
Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации, решили в ИКАО
ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование своего воздушного пространства и аэропортов самолетами авиаперевозчиков республики.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 21:51
Белоруссия назвала польскую запись переговоров с пилотом Ryanair монтажом
 
В миреСШАБелоруссияМинистерство юстиции СШАRyanairВашингтонВильнюсЕвросоюзМеждународная организация гражданской авиацииРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
08:45Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым
08:44"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
08:38Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
08:27Москвичам рассказали о погоде в пятницу
08:24Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока 1:29
08:06В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики
07:50Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
07:42В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
07:33В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
07:28СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
07:27В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
07:19В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:10Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
06:57Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций
06:55Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
06:43Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
06:22МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране
05:31При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
05:27В Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"
Лента новостейМолния
В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбусБлинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить ЛенинаВо Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий деньМосквичам рассказали о погоде в пятницуДва дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего ВостокаВ Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматикиВолодин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНРВ Приморье выявили первый случай омикрон-штаммаВ Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операцийСМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделенияВ Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасностиИсточник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса ТокареваРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестицийЭксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасностиЭксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетикуМИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в странеПри взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человекВ Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"